Профсоюзы пообещали в беседе с nra.lv защитить водителя троллейбуса Ларису, транспортное средство которой минувшим летом попало в дорожно-транспортное происшествие — на Вантовом мосту она въехала в стоявший служебный автомобиль аварийной службы, принадлежащий той же муниципальной компании ООО «Rīgas satiksme».

Троллейбус получил повреждения, однако сама Лариса и пассажиры не пострадали. Спустя время Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности «Rīgas satiksme» решила взыскать с Ларисы 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса. (Подробнее читайте здесь>>)

Как ранее сообщала передача Bez tabu (TV3), «Rīgas satiksme» не застраховала свой общественный транспорт по КАСКО.

Встает вопрос: будут ли водителя защищать профсоюзы предприятия и отрасли, а также их головные организации? Назначенная сумма компенсации явно несоразмерна и абсурдна.

Ответственность только при злонамеренности или грубой неосторожности

Заместитель председателя Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Гита Ошкая пояснила: «До нас её дело пока не дошло, но ясно одно — чтобы защитить себя от подобных ситуаций, работникам стоит вступать в профсоюз — это первая точка контакта, если работодатель предъявляет претензии или требует объяснений.

Согласно части 4 статьи 86 Трудового закона, работник, чья работа связана с повышенным риском возникновения убытков, несёт ответственность только в случае злого умысла или грубой неосторожности.

Если речь идёт о водителе троллейбуса, то её работа однозначно связана с повышенным риском. Лишь конкретные обстоятельства позволяют определить, были ли злой умысел или грубая неосторожность. Если да — она отвечает, если нет — ответственности быть не должно.

Работодатель может подать иск в суд. Если сотрудник согласен компенсировать убытки, можно договориться о ежемесячных удержаниях из зарплаты или частичной компенсации. Ситуация сложная, и без конкретных деталей её трудно оценить».

«Rīgas satiksme» проводит ремонт и обслуживание за счёт сотрудницы

Председатель правления Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта (LAKRS) Инга Вейиня сообщила nra.lv, что в ближайшее время ознакомится с материалами дела, встретится с Ларисой и согласует дальнейшие действия.

Она также ссылается на статью 86 Трудового закона и подчёркивает: понятие «грубая неосторожность» можно применить практически к любому ДТП или нарушению ПДД. «Как это можно вообще оспорить?» — задаётся вопросом nra.lv.

«Нигде не подтверждается, что она действовала злонамеренно или с грубой неосторожностью — она не была под действием алкоголя, не пользовалась телефоном, не уснула. Это видно по записям видеокамер. Свою вину в ДТП она признаёт, но сумма в более чем 11 тысяч евро — явно неадекватна», — считает Вейиня.

По её словам, бывают случаи, когда после аварии предприятие заказывает полное техобслуживание машины, включающее всё возможное.

«Если работодатель экономит и не страхует троллейбус по КАСКО — это несправедливо. Тогда он должен солидарно нести ответственность за ремонт. Почему платить должен только работник? Это транспортное средство повышенного риска — и без страховки?»

Она также удивлена, что авария произошла 2 июля, а уже 5 июля был объявлен выговор. «Разве не должен быть предусмотрен срок на обжалование?»

По мнению Вейини, компания «Rīgas satiksme» выходит за рамки своей компетенции, принимая решения, как будто она суд.

Сумма взыскания несоразмерна и необоснованна

Председатель правления профсоюза водителей LOMTAA Эрвин Кублиньш сообщил, что после аварии профсоюз предоставил Ларисе консультации присяжного адвоката и необходимую юридическую помощь.

«В настоящее время работодатель рассматривает вопрос о взыскании убытков с Ларисы. Профсоюз LOMTAA продолжит поддерживать своего члена и в возможном судебном процессе», — заявил он.

На вопрос nra.lv, насколько часты подобные случаи, он ответил, что при высокой интенсивности движения в Риге количество ДТП с участием общественного транспорта невелико, и ещё реже — случаи, когда водителям приходится компенсировать убытки. По оценкам профсоюза, таких случаев — 20–30 в год.

«Взыскание столь крупной суммы — исключение. Обычно взыскиваемые суммы значительно меньше», — отметил Кублиньш. По его словам, «попытка взыскать такую сумму несоразмерна и необоснованна и приведёт к крайне тяжёлым финансовым последствиям для работника. Профсоюз LOMTAA категорически с этим не согласен».

Работник имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда

Рижское региональное отделение Государственной инспекции труда сообщило nra.lv, что не расследует этот случай, но пояснило: работодатель имеет право удерживать из зарплаты компенсацию убытков, если они возникли в результате противоправных и виновных действий работника.

Однако, как подчёркивает руководитель инспекции Байба Шилберга, для таких удержаний требуется письменное согласие работника.

Если сотрудник не согласен с основаниями или объёмом претензий, работодатель может подать иск в суд в течение двух лет с момента причинения убытков.

Если работодатель удержит средства без письменного согласия или превысит допустимый объём удержаний, работник вправе обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда.

nra.lv