Ассоциация неоднократно призывала Министерство здравоохранения пересмотреть регулирование оплаты труда акушерок, в том числе установить для них категорию оплаты труда медицинских специалистов, аналогичную той, которая предусмотрена, например, для эрготерапевтов и физиотерапевтов, с более высокой установленной законом минимальной почасовой ставкой.

Однако за все эти годы ощутимого прогресса достигнуто не было. Действующая минимальная ставка — 7,41 евро в час — одна из самых низких в Европе, подчеркнула Вейдемане. Этот уровень сравним с Румынией и Болгарией, тогда как в соседних странах — Эстонии и Литве — ставка превышает 10 евро.

Комментируя запланированный на этот год пилотный проект по визитам акушерок, Вейдемане отметила, что его реализация начнётся немного позже, чем планировалось. Первоначально предполагалось, что обязательные визиты акушерок начнутся уже весной, однако после ознакомления с положением об услуге ассоциация попросила внести в него ряд уточнений. Ассоциация подчёркивает, что приоритетом услуги должно быть здоровье и благополучие матери и ребёнка — это и есть главная причина, по которой проект поддерживается.

По словам Вейдемане, в настоящее время все заинтересованные стороны работают над доработкой положения, чтобы услуга соответствовала ранее разработанным алгоритмам и целям. Ассоциация надеется, что пилотный проект стартует поздней весной или, в крайнем случае, в начале лета.

Ассоциация обратила внимание на включённый в положение принцип регионального покрытия, предусматривающий одинаковую оплату визитов независимо от расстояния. В то же время в регионах акушеркам придётся преодолевать гораздо большие расстояния до пациенток и обратно, чем в Риге.

По оценке ассоциации, хотя расчёты формально соответствуют нормативному регулированию, есть опасения, покроют ли предусмотренные тарифы все реальные затраты, поскольку в целом в системе здравоохранения стоимость услуг часто ниже рыночной.

Тем не менее ассоциация готова участвовать в пилотном проекте, чтобы на практике оценить, возможно ли оказание услуги по предложенному тарифу. По мнению ассоциации, при реализации проекта важнейшей задачей остаётся обеспечение благополучия матери и ребёнка.

Как сообщалось ранее, в рамках пилотного проекта «Домашний визит акушерки» в этом году будут обеспечены один визит в третьем триместре беременности и два визита к молодой матери и новорождённому после родов, согласно отчёту Минздрава о прогрессе проекта.

Проект охватит 729 матерей в Риге и регионах, на него выделено 100 000 евро.

Как указано в отчёте, цель проекта — своевременное выявление психоэмоциональных и социальных рисков, улучшение ухода за женщинами и новорождёнными, а также укрепление роли акушерок в период беременности и после родов. Во время дородового визита акушерка оценит состояние здоровья беременной и её потребности, а после родов — здоровье матери и ребёнка, процесс грудного вскармливания, условия проживания и возможные риски, включая насилие и отсутствие социальной поддержки.

Планируется, что первый визит состоится в третьем триместре беременности, второй — начиная с десятого дня после выписки из стационара, а третий — до шестой недели после родов с учётом предыдущих визитов. Дородовой визит продлится 60 минут, каждый из послеродовых — 90 минут. Сооплата за услугу применяться не будет.

Во время визитов акушерка будет оценивать психоэмоциональное состояние женщины с помощью анкет-скринингов на депрессию и тревожность, и при необходимости направлять пациентку к психологу, психиатру или психотерапевту. В случае подозрения на насилие или нехватку социальной поддержки акушерка уведомит социальную службу самоуправления или другие компетентные учреждения. При необходимости будет информирован и семейный врач для обеспечения междисциплинарного подхода.

В отчёте подчёркивается, что в настоящее время единственным специалистом, наблюдающим за состоянием семьи после рождения ребёнка, остаётся семейный врач. Женщине после родов положен один визит к гинекологу в течение шести недель, на котором за короткое время нужно обсудить широкий круг вопросов. Систематическая оценка психоэмоционального состояния молодых матерей и навыков грудного вскармливания в действующей системе здравоохранения не предусмотрена.

По итогам пилотного опроса, проведённого в 2023 году, почти каждая восьмая роженица — 13,2% — сообщила о физическом, вербальном или эмоциональном насилии во время родов. В числе серьёзных проблем женщины указывали нехватку ясной и понятной информации, отсутствие представления персонала и недостаточные объяснения предстоящих процедур. По качеству ухода за матерью и новорождённым Латвия занимает 13-е место из 22 стран, участвовавших в пилотном опросе.

Согласно отчёту, стоимость одного дородового визита акушерки составляет 39,02 евро, каждого из двух послеродовых визитов — по 49,10 евро. Общая сумма на одну пациентку за три визита — 137,22 евро. Общий бюджет пилотного проекта на 2026 год составляет 100 000 евро.

Отбор акушерок для проекта будет осуществляться Национальной службой здоровья, которая оценит образование, сертификацию, пройденные программы подготовки и практическую готовность оказывать визиты на дому. Поставщики услуг должны будут обеспечить пациенткам доступную контактную информацию для записи и уметь реагировать на индивидуальные потребности.

В отчёте также указаны ожидаемые результаты: каждой участнице проекта должны быть обеспечены три визита, в том числе проведение скринингового теста на депрессию PHQ-9, а также оценка удовлетворённости матерей и других членов семьи полученной услугой.

После завершения пилотного проекта планируется оценить его результаты и подготовить предложения по дальнейшему внедрению модели, а также возможные источники её постоянного финансирования.

Проект будет реализован до 31 декабря.