Пенсионерка Дзидра живёт в столице. В середине прошлого года она переехала в соседний дом. Получив зимой счета от управляющей компании, её внимание привлёк пункт, в котором указана плата за «ливневые сточные воды», сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Дзидра указывает, что в декабре дождей не было, и ей непонятно, почему управляющая компания требует с жильцов плату за такую «услугу».

Пенсионерка подчёркивает, что по её настоянию на прежнем месте жительства жильцам удалось добиться отмены платы за ливнёвку.

«Зимой дождь не идёт, а нам надо платить за ливневые воды. Это же “божья роса”, почему я должна за неё платить? Просто способ заработать деньги. Я ведь не одна такая, кому выставляют такие счета. Подумайте, сколько тысячам квартир они их рассылают? Какая у них прибыль. Вода с нашей крыши вообще не попадает в систему “Rīgas ūdens”, она уходит в грунт», - уверена Дзидра.

В счёте каждый месяц указано одно и то же количество отведённой дождевой воды, поэтому сумма не меняется. Пусть это и всего 31 цент в месяц, но Дзидра подчёркивает — таким образом с рижан собирается внушительная сумма.

В Rīgas namu pārvaldnieks подтверждают, что по прежнему адресу Дзидры такая строка в счёте действительно отсутствует. При этом этот платёж не остаётся у управляющего — он перечисляется обслуживающим канализационную систему службам.

«Платёж рассчитывает “Rīgas ūdens” по определённой формуле. Это по сути принцип усреднённого платежа: берутся средние годовые осадки, и независимо от того, лето на дворе или зима, сумма одна и та же. Мы как домоуправ получаем общий счёт за дом и делим его на количество квартир», - пояснила Инита Кабанова, представитель Rīgas namu pārvaldnieks.

В муниципальном предприятии Rīgas ūdens подчёркивают, что вода, попавшая в канализацию, проходит очистку — и это стоит денег, поэтому и взимается плата.

«Нельзя сказать, что вода, попавшая в землю, исчезает бесследно. Учитывая огромные объёмы дождевой воды, какие, например, были этим летом, легко представить, что на той же улице Артилерияс вода дошла бы до первого этажа, если бы не было подключения к канализации. Под землёй тоже есть наши коллекторы, в которые стекается вода», - пояснил Сандрис Ванзович, представитель Rīgas ūdens.

От этого платежа освобождены дома, у которых есть прямое подключение к системе отвода дождевой воды. Если вода попадает в общую канализацию — платёж обязателен.

«Эта вода попадает в нашу общую канализационную систему, дальше — на насосные станции, и в конечном итоге — на биологическую станцию очистки “Даугавгрива”. Неважно, чище вода или грязнее — насосы всё равно работают, и вода проходит очистку. Бактерии не различают, чистая вода или нет. Цикл очистки одинаков», - добавил Ванзович.

Дзидра настроена добиваться отмены платы. Тем временем она замечает, что в первом счёте за этот год стоимость «отведения дождевой воды» увеличилась на семь центов.

TV3