Условия труда были неприемлемыми: в 5-м трамвайном депо произошли масштабные изменения 0 4572

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Условия труда были неприемлемыми: в 5-м трамвайном депо произошли масштабные изменения
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге на улице Бривибас, у Воздушного моста, проходит масштабная реконструкция депо 5-го трамвая. На пути к расширению парка низкопольных трамваев необходимо создать соответствующие условия и помещения для их обслуживания и ремонта. На данный момент основные строительные работы в депо уже завершены, и весной в обновлённых помещениях начнут обслуживать первые трамваи, сообщает передача "900 секунд" (TV3).

«Действительно, строительные работы уже завершены, сейчас речь идёт о благоустройстве, установке оборудования, прокладке коммуникаций. Внутри и снаружи остались минимальные работы, но масштабное строительство уже завершено», – отметил член правления «Rīgas Satiksme» Янис Голубев.

Обновлённые ремонтные помещения депо стали значительно просторнее и оснащены современным оборудованием, что позволит гораздо быстрее и удобнее обслуживать низкопольные трамваи.

Обновлённые помещения станут большим улучшением и для сотрудников, которые здесь работают.

«У этих людей золотые руки. Условия, в которых они работали до сих пор, были неприемлемыми. Инфраструктура во многих местах находилась в критическом состоянии», – пояснил Голубев.

Обновлённые и перестроенные ремонтные помещения 5-го трамвайного депо будут обслуживать не только низкопольные трамваи. Новую жизнь получат и старые трамваи Tatra.

«У нас есть трамваи, которым 40 и более лет. Их нужно полностью переделывать – начиная с тележек и заканчивая всей конструкцией, необходимо демонтировать сиденья и пол. Эти работы проходят именно в этом депо», – рассказал Голубев.

Представитель «Rīgas Satiksme» сообщил, что старые трамваи Tatra будут перевозить пассажиров в Риге как минимум ещё десять лет. В то же время всё чаще можно будет видеть низкопольные трамваи, для обслуживания которых и требуются такие обновлённые и просторные ремонтные помещения.

Всего отреставрированы четыре корпуса, общей площадью более 6000 квадратных метров.

Работы по благоустройству продолжатся до середины марта. После этого состоится приёмка зданий. А уже в мае новые здания депо начнут обслуживать трамваи.

TV3

Читайте нас также:
#транспорт #строительство #трамваи #инфраструктура #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

