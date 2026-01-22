Хотя развлечения на льду и катание с горки в целом вызывают положительные эмоции, в отдельных случаях они могут закончиться серьёзными травмами. Существуют разные способы избежать этого, чтобы после зимних радостей можно было вернуться домой, а не попасть в больницу, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Столбик термометра на улице уже какое-то время держится ниже нуля, однако в отдельных регионах Латвии толщина льда по-прежнему недостаточна, чтобы по нему можно было безопасно передвигаться.

Так, например, в Даугавпилсе до 9 января было запрещено находиться на водоёмах. В настоящее время в городе всё ещё действует запрет выходить на лёд, покрывающий Даугаву, однако не все его соблюдают.

Представитель Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунскис сообщил, что совсем недавно двое решили устроить каток прямо на Даугаве, но сотрудники полиции успели этому воспрепятствовать.

Если во время действия запрета человек выходит на лёд, в некоторых случаях, например, при повторном нарушении, может быть наложен штраф до 100 евро. Есть и такие, кто, рискуя, берёт с собой на лёд детей. Однако чаще родители вовлекают детей в небезопасные занятия на суше.

Катание на санках или надувных камерах с горки — отличное развлечение, но только в местах, где имеется соответствующая инфраструктура. Зафиксирован случай, когда на городской эстраде ребёнок, скатившись по склону, врезался в столб и нуждался в медицинской помощи.

Детские врачи согласны: сначала — безопасность, потом — веселье. В эти дни в Детскую клиническую университетскую больницу ежедневно поступают десятки пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести во время зимнего отдыха.

Детский хирург больницы Янис Упениекс рассказывает, что чаще всего фиксируются травмы рук или ног, но бывают и случаи с черепно-мозговыми травмами, когда дети сталкиваются друг с другом, врезаются в ограждение, бордюр или дерево. Иногда ломаются и сами санки.

Доктор Упениекс подчёркивает: "Чужих детей не бывает" — то есть следите за своими и посматривайте на других.

Врач также призывает не забывать о защитных шлемах. Они могут уберечь от тяжёлых травм головы как при катании на лыжах или коньках, так и при спуске с горки на санках.

TV3