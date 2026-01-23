В Юрмале планируется разрешить отстрел диких животных в случаях, когда они представляют угрозу для жителей, инфраструктуры или окружающей среды, свидетельствует переданный на общественное обсуждение проект обязательных правил самоуправления, пишет LETA.

Проект разработан на основании Закона об охоте, который предоставляет самоуправлению право устанавливать порядок охоты на территории города в случаях, когда дикие животные создают угрозу для жителей, инфраструктуры или окружающей среды.

В самоуправлении отмечают, что на административной территории Юрмалы находятся обширные лесные массивы, водоёмы и мелиоративные системы, где регулярно фиксируются дикие животные, действия которых могут представлять риски для общества и инфраструктуры. В последние годы существенно увеличился объём ущерба, наносимого бобрами мелиоративным системам в Кемери, Слоке и Приедайне, что вызывает локальные наводнения, затопления велодорожек и повреждения частной собственности.

На территории самоуправления также регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия с участием охотничьих животных — косуль, лосей и диких кабанов. Самоуправление указывает, что такие инциденты угрожают безопасности участников дорожного движения и могут создать дополнительные риски, если раненое животное попадёт в населённый пункт.

С начала 2022 года на административной территории самоуправления зарегистрировано 53 ДТП с участием охотничьих животных — в том числе 35 косуль, семь лосей, пять диких кабанов и два благородных оленя. В 2025 году в ДТП попали 11 косуль, два лося, один олень и один кабан.

Также в городской среде были замечены лисы, особенно вблизи железнодорожной станции Меллужи и возле Булдурского техникума. Присутствие животных в этих местах представляет угрозу для жителей и домашних животных, а также увеличивает риск распространения эпизоотий.

По данным Продовольственно-ветеринарной службы, в октябре 2025 года на пляже в Майори был найден труп дикого кабана, заражённого африканской чумой свиней. Кроме того, в прилегающей к Кемери части Тукумского края в этом году неоднократно были зафиксированы случаи заражения диких кабанов африканской чумой свиней.

Цель правил — обеспечить, чтобы дикие животные не угрожали общественному порядку и безопасности, снизить риски распространения эпизоотий, а также предотвратить ущерб окружающей среде, инфраструктуре и частной собственности. При этом подчёркивается, что мероприятия по охоте не всегда означают уничтожение животных — они также включают гуманное отлов и перемещение животных в безопасную, подходящую для вида среду обитания за пределами населённых пунктов.

Дума также указывает, что не существует альтернатив, позволяющих решать такие проблемы в городе вне рамок правового регулирования, поэтому необходимо издать данные правила.

Согласно проекту документа, охота будет разрешена на территории административного самоуправления, за исключением кладбищ. При охоте на территории самоуправления будет разрешено использовать охотничьи огнестрельные орудия, оснащённые глушителями, малокалиберное охотничье оружие и охотничьи принадлежности.

Предпосылки для охоты на административной территории самоуправления будет определять созданная решением Юрмальской думы Координационная комиссия по охоте.

Своё мнение о проекте обязательных правил жители могут выразить до 12 февраля.