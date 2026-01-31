Baltijas balss logotype
Доказать, что не верблюд: на стройке в Риге трезвого работника обвинили в пьянстве 2 2189

Наша Латвия
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доказать, что не верблюд: на стройке в Риге трезвого работника обвинили в пьянстве

«Сын после отсидки, устроился на стройку, но через две недели начальник сказал, что увольняет его, потому что он, якобы явился пьяным на работу. Сын говорит, что вообще не пил, просто накануне сильно поругался с начальником, и тот с ним поквитался таким образом.

Вопрос: если сын обратится в трудовую инспекцию, придется ли ему доказывать, что он не был пьяным на рабочем месте? Или его начальнику надо будет доказать, что работник был пьяным? И как это доказать, если в тот день никаких анализов на употребление алкоголя сделано не было? Читательница bb.lv»

Отвечает Алевтина Григоренко, юрист:

– Согласно статье 39 Закона о труде (цитата, перевод — М.Б.) «трудовой договор считается заключенным с момента, когда работодатель и работник достигнут соглашения о подлежащей выполнению работе и оплате труда, а также о дальнейшем подчинении работника установленному трудовому распорядку и распоряжениям работодателя».

Существенным фактором в оценке ситуации является, был ли в договоре установлен испытательный срок. Это важный аспект, который вместе с другими обстоятельствами необходимо учесть в данной ситуации. Это важно учитывать потому, что при заключении трудового договора, испытательный срок позволяет выяснить пригоден ли работник для выполнения доверенной ему работы.

Испытательный срок не может превышать трех месяцев; только в случае, если на то есть правовые основания, он может достигать до шести месяцев. В упомянутый срок не засчитывается время временной нетрудоспособности и другое время, когда работник работу не выполнял по уважительным причинам (Закон о труде, статья 46, ч. 2. и 4.). Также испытательный срок не устанавливается для лиц моложе 18 лет (статья 46 Закона о труде, ч.1). Если условие об испытательном сроке в трудовом договоре не указано, то договор считается заключенным без испытательного срока.

Из вопроса следует, что работник проработал две недели прежде чем случился конфликт с начальником. Если в договоре оговаривался испытательный срок, то, согласно Закону о труде (статья 47 ч.1) «в течение испытательного срока работодатель и работник имеют право отказаться от трудового договора, письменно предупредив об этом за три дня. При расторжении в течение испытательного срока трудового договора, работодатель не обязан указывать причину расторжения».

Если же в договоре отсутствует пункт об испытательном сроке, то у работника есть правовые основания затребовать у работодателя документальное подтверждение упомянутой причины, а затем обратиться в Государственную инспекцию труда с заявлением о нарушении его (работника) прав, с просьбой рассмотреть данный вопрос, а при выявлении нарушения, привлечь работодателя к ответственности.

Важно также отметить, что если работник не проходил испытательный срок и, соответственно, если не был уволен в рамках испытательного срока, доказать вину работника, из-за которой произошло расторжение трудового договора, будет обязан именно работодатель (а не работник — свою невиновность).

#спрашиваете — отвечаем #увольнение #трудовая инспекция
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
  • Пп
    Прожектор перестройки
    31-го января

    Можно только прифигеть от объяснений юриста Алевтина Григоренко. Уже не первый раз читаю её перлы. Совершенно не отвечает на поставленный вопрос. А копирует любую выдержку из закона, не относящуюся к данному вопросу.

  • JB
    Janis Berzin
    31-го января

    В огороде бузина, в Киеве дядька - налили воды про испытательный срок, а вопрос был про конфликт, основания для увольнения и доказательства нарушения трудовой дисциплины.

