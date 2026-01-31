Суд ЕС постановил, что авиакомпании обязаны возвращать пассажирам не только стоимость отмененных билетов, но и агентские комиссии, уплаченные туристическим агентствам, в случае отмены рейсов.

Это обязательно даже если перевозчик не знает точный размер этой комиссии, в четверг постановил высший суд Европейского союза (ЕС).

Решение Суда ЕС связано с делом, в котором пассажиры приобрели билеты на платформе туристического агентства Opodo для перелета из Вены в Лиму авиакомпанией KLM из Нидерландов.

Когда рейс был отменен, KLM возместила стоимость авиабилетов, однако не компенсировала около 95 евро, которые Opodo взяла с путешественников в качестве агентской комиссии.

Дело рассматривал Верховный суд Австрии, который направил его в Суд ЕС для получения разъяснений.

И вот суд заявил, что не имеет значения, знает ли авиакомпания точный размер комиссии. Эта комиссия является неизбежной составной частью цены билета и поэтому считается одобренной авиакомпанией, говорится в решении.