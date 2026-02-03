Из-за нехватки водителей ООО «Latvijas sabiedriskais autobuss» во вторник отменило в общей сложности 26 автобусных рейсов, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции, пишет ЛЕТА.

В частности, был отменён рейс по маршруту Кулдига–Кандава–Тукумс–Дубулты–Рига, запланированный на 12:40, рейс Рига–Адажи–Кадага–Сигули (13:10), рейс Заля иела–Броцены–Салдус (14:05), рейс Салдус–Керамический цех–центр Броцены (14:35), а также рейс Центр Броцены–Салдус (15:05).

Также отменены рейсы Салдус–Гайкюская школа–Сатики–Салдус (15:35), Кадага–Адажи–Рига (15:35), Рига–Адажи–Кадага–Адажи (17:00), Кадага–Адажи–Рига (19:50) и Рига–Адажи–Царникава (рынок) (21:50).

Ранее, до 12:00 во вторник, компания также не обеспечила выполнение ещё 16 автобусных рейсов.

Как уже сообщалось, в 2023 году «Latvijas sabiedriskais autobuss» работал с оборотом в 11,994 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, однако прибыль компании увеличилась втрое — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Компания «Latvijas sabiedriskais autobuss» зарегистрирована в 1996 году, её уставной капитал составляет 696 069 евро. Владельцем компании является зарегистрированная на Мальте фирма «Bus Group», а фактическим бенефициаром — Виталий Комар.