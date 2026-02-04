Baltijas balss logotype
Достигли ли мы дна демографической ямы? 2 979

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Достигли ли мы дна демографической ямы?

В Латвии демографический кризис всё сильнее влияет на систему дошкольного образования, особенно в Риге, где из-за сокращения числа воспитанников рассматривается возможность реорганизации или закрытия десятков муниципальных детских садов.

Как отмечает исполнительный директор детского сада «Mūsu poga» и представитель Латвийской ассоциации частных дошкольных учреждений Дагнис Исакс, именно детсады первыми ощущают последствия снижения рождаемости, и сейчас можно говорить о достижении дна демографической ямы, пишет [tv3.lv](https://tv3.lv/zinas/latvija/viedokli/vai-esam-sasniegusi-demografiskas-bedres-dibenu/.

Согласно данным Министерства образования и науки, как количество первоклассников, так и число новорождённых в Латвии продолжает снижаться, что напрямую отражается на спросе на дошкольное образование.

Однако ситуация в Риге неоднозначна — пока одни дошкольные учреждения сталкиваются с пустыми местами, в других по-прежнему сохраняются очереди. На это влияет как географическое расположение учреждений, так и качество образования и различия в предлагаемых условиях.

Исакс подчёркивает, что предыдущий состав думы решал проблему очередей, но сейчас самоуправлению приходится принимать противоположные решения — о закрытии учреждений. По его мнению, эта ситуация подчеркивает необходимость переосмыслить прежний подход и отказаться от механического поддержания системы там, где объективно отсутствует спрос.

Эксперт призывает воспринимать демографический кризис и как возможность создать более гибкую систему дошкольного образования, ориентированную на потребности семей.

В качестве ключевого условия он называет равное муниципальное финансирование вне зависимости от того, посещает ли ребёнок частный или муниципальный детский сад, что позволит сделать выбор родителей основным показателем качества.

Также всё более актуальной становится возможность начинать дошкольное образование в более раннем возрасте, чтобы родители могли быстрее вернуться на рынок труда. По мнению Исакса, государственное финансирование должно следовать за ребёнком, а не за зданием, поскольку это позволило бы превратить кризис в отправную точку для более устойчивой и справедливой системы дошкольного образования.

#рождаемость #образование #Латвия #демография #родители #система образования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го февраля

    Объединять надо латышские и русские садики. Дети, общаясь между собой, быстрее бы научились кто русскому а кто латышскому. Сейчас в приоритете люди на рынке труда, именно знающие хорошо оба языка, что большой плюс для экономики.

    4
    1
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Нет. Латвия будет падать дальше, потому что не устранены причины. Коллапс экономики и фашизм, две главные причины в стране.

    25
    2

