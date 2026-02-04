В настоящее время у Латвии нет устойчивых преимуществ ни в сфере здравоохранения, ни в области навыков, инноваций или производительности, которые позволили бы существенно смягчить последствия демографического спада, говорится в новейшем докладе аналитического центра LaSER «Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего».

Сценарий: «ничего не делать»

С точки зрения демографического выбора Латвия фактически делает пассивный выбор и движется в сторону стагнации, отмечается в докладе. Низкая рождаемость, отрицательное миграционное сальдо и медленный экономический рост означают, что сценарий «ничего не делать» ведёт к депопуляции и растущей фискальной нагрузке, подчёркивают исследователи.

В докладе указано, что демографический спад в Латвии продолжается уже несколько десятилетий — сокращается как общая численность населения, так и доля жителей трудоспособного возраста. Ожидается, что в ближайшие годы демографические изменения ещё больше усилят региональные различия, поскольку демографическая динамика на территории Латвии является неравномерной.

Согласно последним доступным региональным прогнозам, в период с 2025 по 2040 год сохранится так называемая демография «двух скоростей»: Рига и особенно Рижский регион продолжат становиться центрами притяжения населения, тогда как остальные регионы столкнутся с более стремительной депопуляцией, говорится в докладе.

Мы их теряем

Внутренняя миграция в центральную часть страны, эмиграция за рубеж и низкая рождаемость приведут к тому, что в Латгалии и Видземе численность населения сократится сильнее всего — соответственно на 25,6% и 21,6%, что в два раза быстрее, чем в среднем по стране, считают исследователи. В Риге население уменьшится на 16,6%, тогда как в окрестностях Риги вырастет на 9,5%, прогнозируется в докладе.

Различия будут ещё более выраженными при анализе возрастной структуры. В Латгалии численность населения трудоспособного возраста к 2040 году может сократиться на 35%, а в других регионах (за исключением Рижского региона) — на 17–28%. В то же время в окрестностях Риги число жителей трудоспособного возраста увеличится на 8,4%.

Поскольку число потенциальных родителей быстрее всего сократится в Латгалии и Видземе, именно в этих регионах ожидается и наиболее заметное сокращение числа детей, тогда как в окрестностях столицы количество детей будет расти, отмечается в исследовании.

Страна пенсионеров

Одновременно во всех регионах увеличится число жителей пенсионного возраста, особенно в Рижском районе, где прогнозируется рост на 18,5%. К 2040 году численность населения в возрасте 80+ увеличится на 17%, а в возрасте 90+ — на 41%.

Если в 1990 году на одного пенсионера приходилось более пяти трудоспособных жителей, то в 2025 году — лишь 2,9, а в 2040 году прогнозируется 2,2 трудоспособных на одного пенсионера, то есть на четверть меньше работающих на одного пенсионера. «Это крайне существенное снижение, указывающее на растущее демографическое давление на систему социального страхования», — говорится в докладе.

С момента восстановления независимости медианный возраст в Латвии увеличился примерно на десять лет и в настоящее время составляет 44,2 года. Прогнозы показывают, что в течение следующих 15 лет медианный возраст достигнет 49,6 года, а в Латгалии — даже 54,3 года.

С одной стороны хорошо – люди живут дольше. С другой – средний возраст увеличивается из-за уменьшения числа молодых.

За себя и за того парня

Анализируя состояние здравоохранения, авторы пришли к выводу, что число лет здоровой жизни в Латвии по-прежнему ниже среднего уровня по Европейскому союзу, что ограничивает возможности продления трудовой жизни. В то же время в сфере навыков и образования, несмотря на отдельные улучшения, Латвия не способна достаточно быстро увеличивать долю высококвалифицированной рабочей силы.

Рост инноваций и производительности также в настоящее время недостаточен для компенсации сокращения численности рабочей силы, отмечают исследователи. Производительность труда в Латвии отстаёт от уровня наиболее развитых европейских стран, а структура экономики по-прежнему во многом опирается на отрасли с относительно низкой добавленной стоимостью, говорится в докладе.

При этом подчёркивается, что даже значительные улучшения качественных показателей не могут полностью заменить сокращение численности населения, поскольку для экономического развития необходим достаточно крупный внутренний рынок и масштаб.