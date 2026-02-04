Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии? 0 455

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Много ли россиян и белоруссов работают на стратегических предприятиях Латвии?

Латвийское ТВ выясняло, сколько уже уволили работников с гражданством РФ и РБ.

"В ряде предприятий критической инфраструктуры продолжается увольнение сотрудников, имеющих гражданство стран-агрессоров", - сообщило сегодня вечером программа Panorāma Латвийского ТВ. Это происходит в соответствии с выполнением требований закона о национальной безопасности. О количестве уволенных сотрудников одна за другой сообщают, например, больницы. Латвийское телевидение (LTV) опросило несколько государственно важных предприятий и выяснило, что во многих из них уже много лет на работу совсем не принимались и не работают люди с российским или белорусским гражданством.

В этом году работники с российскими и белорусскими паспортами уволены в нескольких латвийских больницах. Так, например, в Даугавпилсской региональной больнице расторгнуты договора с 49-ю работники, клиническая университетская больница Паула Страдиня сообщает, что она прекратила трудовые отношения с десятью гражданами России и Белоруссии, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице трудовые отношения прекращены с 13 лицами.

С 28 июня прошлого года граждане России и Белоруссии не должны быть трудоустроены на предприятиях критической инфраструктуры, если работа включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Как и точный список всех компаний, которых затрагивают изменения закона, не является публично доступным, так и не обобщена информация о том, сколько всего уволенных лиц во всех компаниях. LTV опросило индивидуально. Объектами критической инфраструктуры являются, например, инфраструктура снабжения электроэнергией, водой и природным газом, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты. LTV связалось с большинством предприятий критической инфраструктуры. Больше всего таких работников из опрошенных предприятий — в «Латвийской железной дороге», которая дала письменный ответ.

«На данный момент трудовые правоотношения прекращены с 13 работниками, и планируется прекратить трудовые правоотношения еще с 13 работниками, которые сейчас находятся в длительном отсутствии», - пояснили в «Латвияс дзелзцельш».

То есть всего 26 сотрудников. Например, монтеры путей, водители железнодорожной техники, электромеханики и другие.

В свою очередь, «Sadales tīkls" прекратила трудовые отношения с двумя работниками, соблюдая требования закона о национальной безопасности.

Большинство из этих компаний, однако, дали ответ, что еще до изменения закона в целях безопасности граждане России и Белоруссии вовсе не были заняты в них на должностях с доступом к критической инфраструктуре.

Такой ответ дали, например, аэропорт «Рига», «Ригас тилти», оператор системы распределения природного газа «Гасо», «Латвэнерго»...

В Управлении Рижского свободного порта после проведенной этим летом проверки также сообщили, что там таких людей трудоустроено не было. А в Латвийском государственном центре радио и телевидения рассказывают, что граждане третьих стран уже несколько лет не являются работниками LVRTC.

Читайте нас также:
#медицина #гражданство #Латвия #увольнение #безопасность #национальная безопасность #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
1
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались
Изображение к статье: Отопление в долг без штрафов: власти Риги объяснили, как платить за январь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео