"В ряде предприятий критической инфраструктуры продолжается увольнение сотрудников, имеющих гражданство стран-агрессоров", - сообщило сегодня вечером программа Panorāma Латвийского ТВ. Это происходит в соответствии с выполнением требований закона о национальной безопасности. О количестве уволенных сотрудников одна за другой сообщают, например, больницы. Латвийское телевидение (LTV) опросило несколько государственно важных предприятий и выяснило, что во многих из них уже много лет на работу совсем не принимались и не работают люди с российским или белорусским гражданством.

В этом году работники с российскими и белорусскими паспортами уволены в нескольких латвийских больницах. Так, например, в Даугавпилсской региональной больнице расторгнуты договора с 49-ю работники, клиническая университетская больница Паула Страдиня сообщает, что она прекратила трудовые отношения с десятью гражданами России и Белоруссии, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице трудовые отношения прекращены с 13 лицами.

С 28 июня прошлого года граждане России и Белоруссии не должны быть трудоустроены на предприятиях критической инфраструктуры, если работа включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Как и точный список всех компаний, которых затрагивают изменения закона, не является публично доступным, так и не обобщена информация о том, сколько всего уволенных лиц во всех компаниях. LTV опросило индивидуально. Объектами критической инфраструктуры являются, например, инфраструктура снабжения электроэнергией, водой и природным газом, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты. LTV связалось с большинством предприятий критической инфраструктуры. Больше всего таких работников из опрошенных предприятий — в «Латвийской железной дороге», которая дала письменный ответ.

«На данный момент трудовые правоотношения прекращены с 13 работниками, и планируется прекратить трудовые правоотношения еще с 13 работниками, которые сейчас находятся в длительном отсутствии», - пояснили в «Латвияс дзелзцельш».

То есть всего 26 сотрудников. Например, монтеры путей, водители железнодорожной техники, электромеханики и другие.

В свою очередь, «Sadales tīkls" прекратила трудовые отношения с двумя работниками, соблюдая требования закона о национальной безопасности.

Большинство из этих компаний, однако, дали ответ, что еще до изменения закона в целях безопасности граждане России и Белоруссии вовсе не были заняты в них на должностях с доступом к критической инфраструктуре.

Такой ответ дали, например, аэропорт «Рига», «Ригас тилти», оператор системы распределения природного газа «Гасо», «Латвэнерго»...

В Управлении Рижского свободного порта после проведенной этим летом проверки также сообщили, что там таких людей трудоустроено не было. А в Латвийском государственном центре радио и телевидения рассказывают, что граждане третьих стран уже несколько лет не являются работниками LVRTC.