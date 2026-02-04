В 7:00 среды температура воздуха на Даугавпилсской наблюдательной станции, расположенной на восточной границе города у Ругельского водохранилища, понизилась до -28 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

На других станциях ЛЦСГМ температура воздуха на тот момент составляла от -7 градусов на Колке и -9 градусов в Мерсрагсе до -21 градуса в Айнажи, Гулбене и Дагде.

По данным датчиков "Latvijas Valsts ceļi", самый сильный мороз в 7 часов утра составил -27 градусов на шоссе А6 возле Ницгале и -26 градусов в окрестностях Даугавпилса.

В столице температура воздуха в 7 часов колебалась от -13 градусов местами в центральной части города до -16 в аэропорту и до -22 градусов на Рижской окружной дороге А4.

На востоке страны видимость в тумане местами снизилась до 100-300 метров. В некоторых районах идет небольшой снег, образовался иней и ухудшилось качество воздуха.

Согласно правилам Кабинета министров, дети в возрасте до 12 лет могут не посещать образовательное учреждение, если температура воздуха ниже -20 градусов, а ученики с 13 лет могут не ходить в школу, если воздух остыл как минимум до -25 градусов.