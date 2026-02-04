Чуть более половины жителей Латвии с оптимизмом смотрят в будущее страны и мира, при этом их больше всего беспокоят конфликты у внешних границ ЕС, неконтролируемая миграция и нарушения воздушного пространства с помощью дронов, свидетельствует последний опрос «Евробарометра», пишет ЛЕТА.

В опросе отмечается, что глобальные события вызывают беспокойство среди жителей Европейского союза, а геополитические потрясения повлияли на настроение европейцев.

Немного больше половины, а именно 52% европейцев, пессимистично смотрят на будущее мира, 39% — на будущее ЕС, 41% — на будущее своей страны. В то же время 76% европейцев оптимистично настроены в отношении своего будущего и будущего своей семьи.

Данные показывают, что респонденты в Латвии настроены оптимистичнее, чем в среднем по ЕС. Так, 56% опрошенных в Латвии смотрят на будущее мира с оптимизмом, 64% — на будущее ЕС, 59% — на будущее Латвии, а 75% — на своё будущее и будущее своей семьи.

Как отмечают авторы опроса, он указывает на наличие множества проблем. Среди всех выделенных проблем жители больше всего обеспокоены вопросами безопасности. 72% тревожат конфликты у границ ЕС, 67% — терроризм, 66% — кибератаки со стороны стран за пределами ЕС, 66% — природные катастрофы, вызванные изменением климата, и неконтролируемые миграционные потоки.

Также серьёзные опасения связаны с рисками в сфере коммуникации: 69% обеспокоены дезинформацией, 68% — речью ненависти в интернете и в реальной жизни, 68% — поддельным контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта, а 67% — угрозой свободе слова.

Жителей Латвии в первую очередь тревожат конфликты у границ ЕС — это признали 72% опрошенных. Также 70% обеспокоены неконтролируемой миграцией, а 59% — появлением дронов третьих стран в воздушном пространстве ЕС или рядом с ним.

Опрос также показал, что 66% жителей ЕС (в Латвии — 76%) хотят, чтобы ЕС заботился об их безопасности, и особенно подчёркивают роль ЕС как защитника в нынешнем политическом контексте. Граждане также считают, что большое значение имеет единство — 89% считают, что странам-членам ЕС следует быть более сплочёнными, а 73% согласны, что ЕС нужны большие ресурсы для противодействия текущим глобальным вызовам. В Латвии так считают соответственно 91% и 74% респондентов.

По мнению 40% жителей ЕС, чтобы укрепить позиции ЕС в мире, необходимо сосредоточиться прежде всего на обороне и безопасности, ещё 32% считают, что нужно уделить больше внимания конкурентоспособности, экономике и промышленности, а 29% — энергетической независимости. Именно эти три приоритета чаще всего упоминали и респонденты из Латвии.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола признаёт, что геополитическая напряжённость влияет на чувство безопасности европейцев, и граждане ожидают, что ЕС обеспечит защиту, будет готов действовать и поступать сообща.

"Именно это должна делать более сильная и уверенная в себе Европа. Европа — наш самый сильный щит", — подчёркивает Метсола.

Опрос также выявил, что высокие цены продолжают влиять на уровень жизни. Европейцы вновь выразили желание, чтобы Европарламент уделял больше внимания инфляции, росту цен и дороговизне жизни — на это указал 41% респондентов. В числе главных приоритетов также экономика и создание рабочих мест — об этом упомянули 35% участников опроса, причём с мая 2025 года этот показатель вырос на пять процентных пунктов.

Жители Латвии в качестве основных приоритетов назвали экономику и создание рабочих мест — 48%, здравоохранение — 45% и оборону и безопасность ЕС — 41%.

Большинство жителей ЕС полагают, что в ближайшие пять лет их уровень жизни останется стабильным, однако 28% считают, что он ухудшится. Это особенно характерно для стран с выраженной экономической нестабильностью. Наибольшая убеждённость в снижении уровня жизни наблюдается среди жителей Франции, Бельгии и Словакии — от 40% до 45%.

Жители Латвии — вторые по оптимизму в ЕС: 29% считают, что их уровень жизни возрастёт. Больше — только в Финляндии (31%). Ещё 52% респондентов в Латвии считают, что их уровень жизни не изменится, и лишь 16% ожидают его снижения.

По мнению европейцев, мир — это ценность, которую Европарламент должен защищать в первую очередь в нынешней геополитической ситуации — так считают 52% опрошенных. Также среди важнейших ценностей остаются демократия (35%), свобода слова (23%), права человека (22%) и верховенство закона (21%).

В Латвии респонденты чаще всего называли в числе защищаемых ценностей мир — 61%, свободу слова — 31%, а также демократию и верховенство закона — по 26%.

Отношение европейцев к ЕС и его учреждениям остаётся положительным, хотя с мая 2025 года этот показатель немного снизился. Меньше половины — 49% жителей (на три процентных пункта меньше, чем ранее) имеют положительное представление об ЕС, 17% — отрицательное. В Латвии эти показатели составляют соответственно 46% и 13%.

Положительное представление о Европарламенте у 38% европейцев (на 3 процентных пункта меньше, чем ранее), отрицательное — у 20%. В Латвии положительно оценивают Европарламент 24% респондентов, нейтрально — 58%, отрицательно — 14%.

Всё больше жителей — 62% в ЕС и 69% в Латвии — уверены, что членство их страны в ЕС можно оценивать положительно. Этот показатель с февраля/марта 2024 года вырос на два процентных пункта.

«Евробарометр» также выявил, что молодёжь остаётся самой активной в поддержке ЕС и возлагает на него большие надежды. В отличие от старших поколений, молодые европейцы в возрасте от 15 до 30 лет гораздо чаще позитивно оценивают ЕС и Европарламент: 58% молодёжи имеют положительное мнение об ЕС, по сравнению с 43–49% в старших возрастных группах. Кроме того, 68% молодёжи хотят, чтобы Европарламент играл более весомую роль, тогда как в старших группах так считают 54–58%.

Молодёжь особенно активно поддерживает сплочённость стран ЕС в нынешнем глобальном контексте, необходимость больших ресурсов и усиление роли ЕС на международной арене, отмечается в опросе.

Осенний опрос «Евробарометра» Европарламента 2025 года во всех 27 странах ЕС проводило исследовательское агентство Verian в период с 6 по 30 ноября.

Респонденты опрашивались лично, а в Дании, на Кипре, Мальте, в Нидерландах, Финляндии и Швеции дополнительно использовались видеоинтервью. Всего было проведено 26 453 интервью. Результаты по ЕС оценивались с учётом численности населения каждой страны-члена.