Восстановление дома на Баускас — ответственность сособственников, заявил мэр 2 2105

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восстановление дома на Баускас — ответственность сособственников, заявил мэр

Решение о восстановлении пострадавшего в результате взрыва газа дома на улице Баускас должны будут принять сособственники, подчеркнул в среду в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» мэр Риги Виестур Клейнбергс, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, как самоуправление в дальнейшем поддержит жильцов дома на улице Баускас, политик упомянул уже выплаченные кризисные пособия, однако дальнейшее решение о восстановлении здания предстоит принять самим сособственникам. По словам Клейнбергса, среди жильцов он видит много людей, заинтересованных не только в восстановлении, но и в улучшении здания.

Клейнбергс рассказал, что в течение ещё пары недель будет продолжаться демонтаж опасных конструкций, затем в здание будут допущены следователи полиции, а когда они завершат работу, туда наконец смогут зайти и жильцы, чтобы забрать свои вещи.

Как сообщалось ранее, согласно заключению сертифицированного строительного эксперта, пострадавший в результате взрыва жилой дом на улице Баускас в Риге технически подлежит восстановлению. Самоуправление пообещало профинансировать демонтаж опасных конструкций и предоставить поддержку на ремонт квартир до 10 000 евро за квартиру, однако решение о восстановлении здания должна принять общность владельцев квартир.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме произошёл 2 января, когда один из жителей, по всей вероятности, пытался сделать нелегичное подключение к газопроводу. В результате взрыва погиб этот житель и работник компании "Gaso", верхние этажи и крыша здания обрушились в районе эпицентра взрыва. В настоящее время жильцы не имеют доступа к дому.

Читайте нас также:
#ремонт #пожар #взрыв #безопасность #газопровод #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    4-го февраля

    В переводе на слов хэра на человечий - жильцы стали бомжами. Зато стараниями рижских управленцев через год они смогут ездить по новым велодорожкам.

    31
    2
  • З
    Злой
    4-го февраля

    Это будет очень долгая и дорогая история, все коммуникации явно разморозились, их надо будет менять, надо будет сделать проект, получить все разрешения на строительные работы, потом надо будет построить часть дома ( из чего плиты у нас больше не производят), затем это всё дело сдать буввалде, исполнительная документация, протоколы.....вообщем на много лет это всё, часть жильцов уже забудут к моменту сдачи, что они когда-то в этом доме жили. Бюрократия в этой сфере сейчас жутчайшая.

    79
    3

