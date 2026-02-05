Baltijas balss logotype
«На поезда полагаться нельзя»: пассажиры сомневаются в надёжности «Vivi» зимой

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: «На поезда полагаться нельзя»: пассажиры сомневаются в надёжности «Vivi» зимой

Два года назад зимой начали курсировать новые электропоезда "Vivi", что на несколько месяцев практически парализовало железнодорожное движение, пишет Latvijas Avīze.

Рейсы электропоездов задерживаются и нынешней зимой, и это вызывает опасения, удалось ли адаптировать произведенные чешской компаний "Škoda Vagonka" 32 поезда к латвийским условиям. В АО "Pasažieru vilciens" (PV), которое перевозит пассажиров по железной дороге на поездах под брендом "Vivi", пытаются развеять эти опасения.

Жительница Тукумса, которая работает в Риге, рассказала "Latvijas Avīze" о своей недавней поездке на электричке. Обычно женщина ездит в столицу на автомобиле, но машина оказалась в сервисе, поэтому она решила воспользоваться поездом. Добраться до Риги на электричке она пыталась дважды, но оба раза безуспешно.

В субботу, 31 января, запланированная поездка всей семьей на поезде со станции Тукумс I (в 13:50) превратилась в утомительное ожидание и закончилась возвращением домой. Сначала на станции сообщили о небольшом опоздании, а далее отклонение от графика только увеличивалось. Аналогично закончилась и ее поездка на работу в Ригу утром 2 февраля. Поезд, который должен был отправиться со станции Тукумс I в 6:04, так и не появился. Женщина вернулась домой и воспользовалась возможностью удаленной работы.

"На поезда полагаться нельзя", - заключает жительница Тукумса, добавляя, что в "старые времена в поездах через все щели дул ветер, снег и так далее, но они ходили по расписанию".

При этом она не теряет надежды, что ситуация улучшится и железная дорога вернет свое главное преимущество - пунктуальность.

В PV признали, что в понедельник движение поездов задерживалось на нескольких линиях. Рейс Тукумс II - Рига в 5:46 был отменен по техническим причинам. На Тукумсской линии и на станции Земитаны идут ремонтные работы и ограничена доступность путей, поэтому любые сбои в движении одного поезда влияют на последующие рейсы. На участках Рига-Приедайне и Рига-Елгава в понедельник утром для перевозки пассажиров использовались дизельные поезда.

В настоящее время график движения обеспечивают 24 из 32 электропоездов "Škoda Vagonka". "Новые электропоезда адаптированы к климатическим условиям Латвии, в том числе к зимнему периоду. Их эксплуатация в зимний сезон подтверждает, что техническое состояние поездов соответствует требованиям", - заявила представитель PV Сигита Паула, отметив, что при этом следует учитывать, что на движение поездов на отдельных участках могут влиять внешние факторы, не связанные с техническим состоянием поездов.

#железная дорога #транспорт #Pasažieru Vilciens #электропоезда
(4)
  • Д
    Добрый
    6-го февраля

    А вот и тошнотики слетелись,как мухи на говно

    0
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    5-го февраля

    А в латвии, специально так всё устроено, что толком ничего не рапотает)))))))))))Самолёты в долг летают, корабли распродали- сельское хозяйство-а что это такое🤣🤣🤣🤣ДЕЛЕЗКУ ДОМТРОИТЬ НЕ ММОГОИ- МОСТ И ТОТ ЗОЛОТОЙ-БИБЛИОТЭЭЭКА-С КРЫШЕЙ ИЗ ЗОЛОТА.-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-А ГДЕ ВЭФ-РАФ-МЕТАЛЛЛУРГИЧЕССКИЙ ЗАВОД- ЛАТВИЯС БАЛЬЗАМС-РЫБОЛОВЕЦКИЙ ФЛОТ-ПРОДОЛЖАТЬ МОЖНО ДОЛГО-И УСЕ ЭТИ ДОСТИЖЕНИЯ-ВСЕГО ЗА 30 ЛЕТ!!!!!!!!!! РАПОТАЮТ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💪НОГ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ , НЕ СТОЛЬ НУЖНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА🤣🤣🤣🤣🤣🤣😉🤣😉😉😅

    28
    1
  • п
    прохожий
    5-го февраля

    Безопасность ,кто закупки делал ? Людей увольняют за гражданство ? И кто за это голосовал ? ,,Рукож..пы,,

    17
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    5-го февраля

    "на движение поездов на отдельных участках могут влиять внешние факторы, не связанные с техническим состоянием поездов"- неэффективное, безграмотное,(вредительское) управление перевозками?

    68
    3
