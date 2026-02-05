Baltijas balss logotype
Ну давай, давай. Актриса объявила войну слову - «атавизму враждебной страны» 8 2740

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
соцсети
Изображение к статье: Ну давай, давай. Актриса объявила войну слову - «атавизму враждебной страны»
ФОТО: LETA

«Я начинаю новую борьбу. «Давай без давай». Это была типичная фраза моей мамы, как только кто-то что-то подобное предлагал, - пишет актриса Зане Бурницка на своей странице в ФБ.

Мои сыновья сильно возмущались, если в моем присутствии произносили это слово, и вспоминали упреки бабушки. И теперь я обосну свою сегодняшнюю позицию: если мы, как патриоты своей страны и земли, не можем выразить себя на своем языке, а используем атавизмы враждебной страны, то по сути мы уже оккупированы. Я всегда исправляю, когда слышу что-то подобное. Пусть и тихо, но исправляю. Моя парикмахерша и маникюрша особенно это чувствуют. И я знаю, что многим я действую на нервы своими исправлениями, но я не успокоюсь. И я была очень довольна, когда дети моих друзей поддержали меня и спросили, чем заменить это дебильное «давай». Пожалуйста: "aiziet!", "aidā!", "lai notiek!", "lai top!". Наверняка есть еще варианты. Посоветуйте!»

В комментариях то-то поддержал, актрису, кто-то поиронизировал: "Всегда и везле можно найти проблемы, и бороться с ними. Нужно только захотеть".

"А если молодой человек в разговоре произносит больше английских слов, чем латышских, то это нормально. Он говорит по-латышски!!!"

"Да, да. Один мой знакомый является членом Нацобъединения, патриотом до мозга костей, но было бы хорошо, если бы в его лексиконе было только одно слово паразит. Русские матерные слова в его лексиконе идут на ура".

"РЕКОМЕНДАЦИЯ: латыши, если вы жили за границей или все еще живете, пожалуйста, не используйте английские слова, которые легко найти в латышском языке. Почему? Потому что, используя английские слова, когда вы не говорите весь текст на английском, вы звучите ограниченно и очень глупо. Использование английских слов — это то же самое, что и использование русских. Говорите на одном языке, пусть с акцентом или не так блестяще, но на одном (любом)".

"Конечно, «davaj» — это заимствование из русского языка, но я не думаю, что это самая большая проблема. Наши лингвисты годами спорят о значениях слов «офис», «бюро» и «кабинет» (извините, но это слово в французском языке изначально обозначало место для физического облегчения, постепенно меняя семантику и во французском языке). «Davaj» в латышском языке приобрело настолько многогранное значение, что вряд ли его можно искоренить, не предложив вместо него какого-то одного всеобъемлющего латышского слова".

#образование #язык #культура #патриотизм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    чей так скромно,,обосу или суну,, давай димона приделай себе покраше

    0
    0
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Для тебя враждебной, но не греби всех под одну гребёнку

    5
    2
  • I
    Inga
    5-го февраля

    tip top ,tas ir latviski

    2
    5
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    Почему то такие вопросы и стравливание людей в Латвии прерогатива Бурницких,Латковских и остальных таких же,которые докатились от Холокоста до педофилии..🔯👽😈

    16
    4
  • ФФ
    Федул Федулов
    5-го февраля

    Умиляет чисто латышское слово айда.

    47
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Актрисульку на пиар потянуло. А что, роль ночного горшка в спектакле "Ночь пидорасов в Попе" уже не устраивает?

    79
    2
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    5-го февраля

    lai top? ))) это на каком языке вообще. правильно будет вообще говорить के जाने

    50
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    5-го февраля

    Заимствований нет в мёртвых языках или у диких островных племён, охраняемых государством от внешних контактов. Войны чужим языкам объявляют дураки или мерзавцы.

    79
    2
Читать все комментарии

