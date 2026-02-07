Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала поправки к Закону об энергетике, устанавливающие потолок цен на теплоэнергию. В теории это должно снизить расходы жителей.

До сих пор операторы системы теплоснабжения не были ограничены в своих закупках и могли приобретать тепловую энергию по любой цене. Поправки должны пресечь эту практику. Они предусматривают чёткие ограничения — цена закупки не сможет превышать максимальный уровень, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг.

Такое регулирование будет способствовать большей прозрачности, более справедливой конкуренции и снижению затрат в системе централизованного теплоснабжения. И главное — это поможет жителям сократить счета, уверены в Сейме. Правда непонятно как тут быть с рынком и рыночными ценами.

Особое внимание парламентарии уделили рынку теплоснабжения Риги, который составляет примерно половину всего регулируемого рынка тепловой энергии в Латвии. Изменения будут касаться конкурентной части закупок тепловой энергии, которая в Риге составляет около одной пятой всего объема поставляемого тепла.

Планируется, что до конца июня текущего года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на тепловую энергию в Риге. Для остальных операторов максимальную цену на тепловую энергию предполагается установить до 30 июня 2028 года.

Это означает, что применять потолок цен на тепловую энергию в столице начнут с 1 октября текущего года.