Операторам теплоснабжения установят плотолок цен для закупки тепловой энергии 1 500

Наша Латвия
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Операторам теплоснабжения установят плотолок цен для закупки тепловой энергии

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала поправки к Закону об энергетике, устанавливающие потолок цен на теплоэнергию. В теории это должно снизить расходы жителей.

До сих пор операторы системы теплоснабжения не были ограничены в своих закупках и могли приобретать тепловую энергию по любой цене. Поправки должны пресечь эту практику. Они предусматривают чёткие ограничения — цена закупки не сможет превышать максимальный уровень, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг.

Такое регулирование будет способствовать большей прозрачности, более справедливой конкуренции и снижению затрат в системе централизованного теплоснабжения. И главное — это поможет жителям сократить счета, уверены в Сейме. Правда непонятно как тут быть с рынком и рыночными ценами.

Особое внимание парламентарии уделили рынку теплоснабжения Риги, который составляет примерно половину всего регулируемого рынка тепловой энергии в Латвии. Изменения будут касаться конкурентной части закупок тепловой энергии, которая в Риге составляет около одной пятой всего объема поставляемого тепла.

Планируется, что до конца июня текущего года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на тепловую энергию в Риге. Для остальных операторов максимальную цену на тепловую энергию предполагается установить до 30 июня 2028 года.

Это означает, что применять потолок цен на тепловую энергию в столице начнут с 1 октября текущего года.

#Латвия #энергетика #конкуренция #комиссия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    8-го февраля

    Позорище. Это же надо, так относиться к СВОЕМУ НАРОДУ.....!!!! СПЛОШНАЯ ЛОЖ.

    0
    0

