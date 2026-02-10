Baltijas balss logotype
На фоне закрытия детсадов увеличатся языковые проверки 0 4465

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: На фоне закрытия детсадов увеличатся языковые проверки

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2), пишет Diena.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Центр государственного языка (ЦГЯ) регулярно проводит проверки для контроля за выполнением этих требований. В этом году акцент будет сделан на дошкольные учреждения.

Создание сильной языковой среды в образовании - это не ответственность отдельных учреждений, а общий приоритет, заявила директор ЦГЯ Инесе Мухка на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Проверки в образовательных учреждениях проводятся на основании жалоб (обычно они обоснованы) или заявлений, а также планово, в соответствии с графиком центра и в сотрудничестве с Государственной службой качества образования (ГСКО).

С 2022 по 2025 год было выявлено 405 учителей, языковые навыки которых не соответствовали требованиям. В прошлом году было проверено 47 учебных заведений (в 2024 году - 13) и в 2734 (559) учителя, из которых 98 (36) не владели латышским языком на уровне C1. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Если эти учителя не сдавали языковой тест на требуемом уровне в течение трех месяцев, трудовые отношения расторгались.

По мнению Мухки, проверки дали результаты, поскольку в 2024 году нарушения составили 6,4%, в прошлом году - всего 3,58%. Она признала, что в настоящее время число учителей, не владеющих государственным языком на уровне C1, "относительно невелико" по сравнению с ситуацией в 2022 году.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
