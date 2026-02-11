«Надежда есть, но она идёт в комплекте с большой тревогой — сможем ли мы себе это финансово позволить?» — так о доме на улице Баускас, пострадавшем от взрыва газа в начале года, говорят его жители. По первоначальным оценкам Рижской думы, на восстановление повреждённой крыши и части здания потребуется как минимум 350 тысяч евро, сообщают Новости ТВ3.

Дом, пострадавший от взрыва, по-прежнему считается опасным. Вход в него запрещён, территория огорожена. Следующий шаг — демонтаж повреждённых конструкций, который может начаться уже совсем скоро. Эти работы обещает профинансировать самоуправление, однако это лишь начало долгого процесса, сообщает ТВ3.

Старший по дому на улице Баускас Андрис Виксе во вторник посетил Рижскую думу. Он один из тех, кто ежедневно следит за всеми вопросами, связанными с домом. В беседе с ТВ3 Виксе признал, что ситуация остаётся напряжённой, а эмоции жильцов настолько обострены, что пока неясно, как каждый владелец поступит со своей собственностью.

«У жильцов сейчас максимум проблем с устройством новой жизни, потому что путь будет очень длинным. Трудный путь. У нас нет варианта — надо держаться вместе. Мнения разные, многие не хотят видеть этот дом. Это результат шока, стресса», — говорит старший по дому.

На следующей неделе начнутся работы по демонтажу опасных конструкций. Их финансирует Рижская дума. Далее планируется укрепить здание, установив опоры, чтобы сотрудники полиции могли безопасно войти в помещения. И только после этого владельцы квартир смогут осмотреть своё имущество. А неизвестность того, что они там увидят, вызывает тревогу.

«У нас уникальная ситуация — мы не знаем, что у нас там. Предполагаем, что с первого по третий этаж кое-кто может немного догадываться, что там упало, затопило», — говорит Виксе.

На пособие на ремонт квартиры до 10 000 евро уже подал заявки 61 владелец, и каждую неделю число заявлений растёт.

«Когда сметчик департамента сможет попасть в квартиры и провести осмотр, будет составлен список необходимых работ и смета. Согласно этому, каждому владельцу квартиры будет переведена денежная сумма», — поясняет представитель департамента жилищного и окружающего среды Рижской думы Даце Зиединя.

Однако сразу приступить к ремонтам не получится. Зиединя объясняет: «Они не смогут проводить ремонт, пока не будет восстановлено здание. По предварительным оценкам, необходимо не менее 350 тысяч евро, чтобы восстановить крышу и повреждённую часть дома».

Тем временем многие жители дома на Баускас живут в ожидании: между надеждой вернуться домой и тревогой — окажется ли восстановление здания для них финансово посильным.

«В нестандартной ситуации возможны нестандартные решения. Разные фонды. Место хорошее. С застройщиками и владельцами можно говорить по-разному. Не хочешь говорить — продавай. Но это ещё впереди. Это будет не раньше, чем через год», — отмечает старший по дому.

Жители благодарны всем неравнодушным, кто в этот тяжёлый момент оказывает поддержку, жертвуя через сайт “Ziedot.lv”.