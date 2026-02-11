Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У нас нет варианта — надо держаться вместе». Старший по дому на улице Баускас о тяжёлой ситуации после взрыва 1 1190

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «У нас нет варианта — надо держаться вместе». Старший по дому на улице Баускас о тяжёлой ситуации после взрыва
ФОТО: Youtube

«Надежда есть, но она идёт в комплекте с большой тревогой — сможем ли мы себе это финансово позволить?» — так о доме на улице Баускас, пострадавшем от взрыва газа в начале года, говорят его жители. По первоначальным оценкам Рижской думы, на восстановление повреждённой крыши и части здания потребуется как минимум 350 тысяч евро, сообщают Новости ТВ3.

Дом, пострадавший от взрыва, по-прежнему считается опасным. Вход в него запрещён, территория огорожена. Следующий шаг — демонтаж повреждённых конструкций, который может начаться уже совсем скоро. Эти работы обещает профинансировать самоуправление, однако это лишь начало долгого процесса, сообщает ТВ3.

Старший по дому на улице Баускас Андрис Виксе во вторник посетил Рижскую думу. Он один из тех, кто ежедневно следит за всеми вопросами, связанными с домом. В беседе с ТВ3 Виксе признал, что ситуация остаётся напряжённой, а эмоции жильцов настолько обострены, что пока неясно, как каждый владелец поступит со своей собственностью.

«У жильцов сейчас максимум проблем с устройством новой жизни, потому что путь будет очень длинным. Трудный путь. У нас нет варианта — надо держаться вместе. Мнения разные, многие не хотят видеть этот дом. Это результат шока, стресса», — говорит старший по дому.

На следующей неделе начнутся работы по демонтажу опасных конструкций. Их финансирует Рижская дума. Далее планируется укрепить здание, установив опоры, чтобы сотрудники полиции могли безопасно войти в помещения. И только после этого владельцы квартир смогут осмотреть своё имущество. А неизвестность того, что они там увидят, вызывает тревогу.

«У нас уникальная ситуация — мы не знаем, что у нас там. Предполагаем, что с первого по третий этаж кое-кто может немного догадываться, что там упало, затопило», — говорит Виксе.

На пособие на ремонт квартиры до 10 000 евро уже подал заявки 61 владелец, и каждую неделю число заявлений растёт.

«Когда сметчик департамента сможет попасть в квартиры и провести осмотр, будет составлен список необходимых работ и смета. Согласно этому, каждому владельцу квартиры будет переведена денежная сумма», — поясняет представитель департамента жилищного и окружающего среды Рижской думы Даце Зиединя.

Однако сразу приступить к ремонтам не получится. Зиединя объясняет: «Они не смогут проводить ремонт, пока не будет восстановлено здание. По предварительным оценкам, необходимо не менее 350 тысяч евро, чтобы восстановить крышу и повреждённую часть дома».

Тем временем многие жители дома на Баускас живут в ожидании: между надеждой вернуться домой и тревогой — окажется ли восстановление здания для них финансово посильным.

«В нестандартной ситуации возможны нестандартные решения. Разные фонды. Место хорошее. С застройщиками и владельцами можно говорить по-разному. Не хочешь говорить — продавай. Но это ещё впереди. Это будет не раньше, чем через год», — отмечает старший по дому.

Жители благодарны всем неравнодушным, кто в этот тяжёлый момент оказывает поддержку, жертвуя через сайт “Ziedot.lv”.

Читайте нас также:
#рижская дума #поддержка #тревога #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    11-го февраля

    Не думаю, что уложатся в 350000, там ещё все коммуникации менять придётся, всё разморозилось, поскольку явно никто не догадался слить воду из системы отопления и водоснабжения.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео