Пока в Латвии уже несколько недель держатся устойчивые морозы, в Рижском зоопарке жизнь идет своим чередом. Для части обитателей это время переезда в отапливаемые помещения и особого ухода, тогда как другие с удовольствием наслаждаются зимней стужей.

Животные, которые в дикой природе привыкли к суровым зимним условиям, и в нашем климате остаются на улице, пишет tv3.lv. Их организм действует инстинктивно, к зиме отращивая густую шерсть и накапливая слой жира. Как поясняет представитель зоопарка Марис Лиелкалнс: “Зима бывает каждый год, животные очень хорошо готовятся сами”.

А вот экзотическим животным или тем, чьи предки происходят из теплых южных стран, латвийская зима не подходит. Когда летнее тепло отступает, они переселяются в помещения, где поддерживается необходимая температура: установлены обогревающие лампы, радиаторы.

Для животных, в естественном ареале которых нет зимы, шагнуть в снег означало бы гибель. Как отмечает Лиелкалнс: “Черепах летом выпускаем на улицу погреться на солнце, но такие условия и зимы для них невозможны. Черепахи — холоднокровные животные, при такой температуре они бы замерзли насмерть и уже не отогрелись бы”.

Есть и такие животные, для которых оборудованы как теплые помещения, так и уличные вольеры. Например, крупные антилопы выдерживают несколько градусов ниже нуля, но вечером возвращаются в тепло. Лев также охотно выходит на улицу, обходит территорию, смотрит, что происходит, и затем возвращается в теплое укрытие.

В зоопарке следят и за прогнозами синоптиков. При экстремальных погодных условиях, например во время метели, по возможности всех животных переводят в помещения. Также проверяются окружающие деревья, чтобы при сильных порывах ветра они не создавали угрозы.

Главное — чтобы были сыты

Зимой меняется и рацион, хотя никто из животных не переходит на теплые напитки или особые лакомства, так как резкие изменения могут привести к непредсказуемым последствиям. Однако меняется подход к кормлению.

Животным, находящимся на улице, порции дают чаще, но в меньшем количестве, чтобы еда не успевала замерзнуть. Сочные овощи, которые любят звери, также дают несколько раз в день небольшими порциями. С водой таких проблем нет — в вольерах установлены подогреваемые поилки, не позволяющие воде легко замерзать.

В рационе есть небольшие изменения: хищникам зимой мясо дают предварительно подогретым, а верблюдам, если летом они едят свежую траву, зимой приходится довольствоваться сеном.

При этом больше всего пищи животные потребляют не зимой, а осенью — чтобы заранее накопить дополнительный слой жира и сохранить тепло. Часть рептилий, которым предстоит зимняя спячка, осенью также подкармливают, затем помещают в подвал с температурой около +5 градусов и до весны дают им отдыхать.

После новогодних праздников у животных появляется еще одно лакомство — нераспроданные елки. В зоопарке это источник витаминов. Животные охотно поедают как хвою, так и кору. Тем, кому елки не по вкусу, используют их как уютную зимнюю “подстилку”, чтобы согреться. А львы и рыси, которые зимой активнее, используют елки для тренировки охотничьих инстинктов, разрывая их.

У верблюдов — уже “весна” в голове

Есть и такие обитатели зоопарка, которых сейчас увидишь более активными, чем летом. Тигр Август, который скоро отметит восьмой день рождения, в холодное время года гораздо бодрее, ведь его подвид обитает в Сибири, где зимы значительно суровее.

У верблюдов же сейчас начинается активный период — своего рода “весна”. У них появляется пена изо рта, они скрипят зубами и часто трутся о забор, чтобы пахнуть эфирными маслами ели и быть готовыми к встрече с самками в период гона. У рысей сейчас также самый активный период — сезон спаривания.