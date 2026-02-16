В понедельник утром столбик термометра в Руцаве опустился до -27,5 градуса, побив не только рекорд 16 февраля, но и рекорд холода второй декады месяца на этой станции наблюдений, пишет ЛЕТА.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), предыдущий рекорд минимальной температуры воздуха второй декады февраля в Руцаве составлял -27,3 градуса 11 февраля 1985 года.

Рекорд холода третьей декады месяца в Руцаве составляет -28,2 градуса, зафиксированные 21 февраля 1940 года, тогда как абсолютный рекорд февраля на этой метеостанции — -33,7 градуса 1 февраля 1956 года.

Рекорд 16 февраля обновлён также в Лиепае, где воздух остыл до -24,2 градуса, а самая низкая температура в стране утром в понедельник была зафиксирована на Даугавпилсской станции наблюдений — -30,5 градуса.

Рекорд холода для этой даты в Даугавпилсе, а также по стране в целом составляет -33,8 градуса и был установлен в 1979 году.

В этом месяце в Латвии уже побито 17 рекордов холода — это наибольшее число минимальных температурных рекордов, обновлённых в одном месяце с мая 2023 года. В предыдущие два года в стране в общей сложности были обновлены лишь 16 рекордов минимальной температуры, тогда как число побитых рекордов тепла достигло 723.

Также во вторник ночью и утром местами в Латвии температура воздуха понизится до -25…-30 градусов, самый сильный мороз ожидается на востоке страны, прогнозируют синоптики.