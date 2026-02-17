Baltijas balss logotype
Стало известно, когда аптеки Латвии прекратят брать по 75 центов при покупке дешевых лекарств

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, когда аптеки Латвии прекратят брать по 75 центов при покупке дешевых лекарств
ФОТО: pixabay

Плату за фармацевтическую услугу — 75 центов — за рецептурные лекарства с ценой упаковки до 10 евро перестанут брать с 1 июля, говорится в информационном сообщении Министерства здравоохранения.

Изначально льготы по оплате фармацевтической услуги планировалось ввести с 1 января, однако «по техническим причинам» приспособить систему e-здоровья к этому сроку завершить не удалось. Поэтому жители Латвии по-прежнему переплачивают.

На это мероприятие в 2026–2028 годах ежегодно предусмотрено 9,6 млн евро. Финансирование предназначено для покрытия 100% платы за фармацевтическую услугу за рецептурные лекарства до 10 евро, а также для лиц с инвалидностью первой группы, включая адаптацию и обслуживание системы e-здоровья.

Одновременно Минздрав хочет сохранить плату фармацевта в размере 75 центов для тех пациентов, которые приобретают компенсируемые рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Министерство обосновывает это необходимостью «способствовать вовлечённости пациентов и ответственному поведению».

Как сообщалось, с 1 января прошлого года была введена плата за фармацевтическую услугу при приобретении рецептурных лекарств: пациент платит 75 центов.

Проанализировав цены на 200 наиболее часто выписываемых рецептурных медикаментов, Минздрав признал, что по отдельным позициям расходы пациентов выросли.

#здравоохранение #цены #Минздрав #льготы #Латвия #лекарства #рецепты
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • А
    Антимонетарист
    18-го февраля

    Что за фразы из министерства? «способствовать вовлечённости пациентов и ответственному поведению» Вот что это за бред? Сами придумали что надо фармацевтам за что-то приплачивать и сами придумали за это деньги брать! Вот мне на работе же никто не приплачиввет за то что я выхожу на работу и работаю со сложным оборудованием! Сразу скажите,что у вас там дружку и родственники которым интересен на хлеб не хватает, чтобы на хлебе была икорочка, и чтоб его кушать на сафари где нибудь в джунглях.

    1
    0
  • АП
    Александр Прохожий
    17-го февраля

    А когда вернут незаконно вытянутые деньги? Как в нашей стране, всё "отлично" устроено! Как ввести незаконную доплату, так это сразу, а вот, как вернуть назад, то только к лету! Вот ведь, как хитро!!!

    28
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Александр Прохожий
    17-го февраля

    Вот ведь, как хитро!!!

    == Это не хитро, это ПОДЛО!

    30
    2
Читать все комментарии

