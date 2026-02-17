Плату за фармацевтическую услугу — 75 центов — за рецептурные лекарства с ценой упаковки до 10 евро перестанут брать с 1 июля, говорится в информационном сообщении Министерства здравоохранения.

Изначально льготы по оплате фармацевтической услуги планировалось ввести с 1 января, однако «по техническим причинам» приспособить систему e-здоровья к этому сроку завершить не удалось. Поэтому жители Латвии по-прежнему переплачивают.

На это мероприятие в 2026–2028 годах ежегодно предусмотрено 9,6 млн евро. Финансирование предназначено для покрытия 100% платы за фармацевтическую услугу за рецептурные лекарства до 10 евро, а также для лиц с инвалидностью первой группы, включая адаптацию и обслуживание системы e-здоровья.

Одновременно Минздрав хочет сохранить плату фармацевта в размере 75 центов для тех пациентов, которые приобретают компенсируемые рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Министерство обосновывает это необходимостью «способствовать вовлечённости пациентов и ответственному поведению».

Как сообщалось, с 1 января прошлого года была введена плата за фармацевтическую услугу при приобретении рецептурных лекарств: пациент платит 75 центов.

Проанализировав цены на 200 наиболее часто выписываемых рецептурных медикаментов, Минздрав признал, что по отдельным позициям расходы пациентов выросли.