Николас Баронс живет в Соединённых Штатах Америки, однако в Латвию он приехал, чтобы больше узнать о своих семейных корнях. Николас — праправнук Кришьяниса Барона, который впервые посещает Латвию, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Большое кладбище стало одним из первых мест, которое 34-летний Николас посетил по приезде в Латвию, уточняет ТВ3. Здесь он пришёл посмотреть на могилу своего прапрадеда, которая оказалась довольно основательно занесена снегом. Николас рассказал, что и у него дома этой зимой много снега — он живёт в Коламбусе, штат Огайо, который граничит с Канадой.

«В Коламбусе, где я живу, с ноября по март в 70% случаев пасмурно. В целом четыре месяца солнце появляется очень редко, поэтому для меня это не ново», — говорит Николас Абелс Баронс.

Он уже успел осмотреть самые популярные туристические места в Риге, а также посетил музей Кришьяниса Баронса. Там он узнал больше о своем знаменитом предке и своей бабушке Лидии Бароне. Николас признаётся, что изначально о своём выдающемся прапрадеде ему рассказала мама.

«Моя мама знала всё, потому что она и Лидия были очень близки. Когда мой отец начал жить с моей мамой, Лидия уже была в возрасте, и мама заботилась о ней. В то время Лидия и рассказала моей маме историю семьи», — рассказывает Николасс.

Руководитель музея Кришьяниса Баронса Андрис Эрглис показал архивные фотографии, на которых запечатлена бабушка Николаса Лидия во время посещения музея. Внуки Отца дайн являются довольно частыми гостями музея, поясняет директор.

Николасу также удалось встретиться с другими потомками Баронса.

Николас неоднократно бывал в Чили — это страна происхождения его матери. Там он навещал родственников по материнской линии. Теперь он рад, что смог встретить родственников и в Латвии. Николас уже говорит о возможном повторном визите в Латвию.