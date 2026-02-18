Baltijas balss logotype
Когда безответственность переросла в жестокость? Единственное тёплое место на станции — туалет 7 4070

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
LETA
Изображение к статье: Когда безответственность переросла в жестокость? Единственное тёплое место на станции — туалет
ФОТО: LETA

Вчера в очередной раз пассажиры "Vivi" в неведении мерзли на перронах Тукумской линии: поезд опаздывал более чем на полчаса, а здания бывших вокзалов теперь закрыты…

"Latvijas Avīze" проверила, как обстоит ситуация с доступностью залов ожидания в условиях низкой температуры воздуха на станции "Cukurfabrika" (электрифицированная железнодорожная линия Рига - Елгава).

На этой станции сравнительно недавно было построено новое, надо полагать, энергоэффективное здание станции. Также реконструированы перроны, установлены различные барьеры для безопасности, знаки и указатели. В каждом направлении оборудованы застекленные навесы - как на автобусных остановках. Вблизи станции расположен переезд, и видно, что работы по реконструкции продолжаются.

Все для безопасности движения! А как же удобство пассажиров?

Окно билетной кассы закрыто - как и дверь в зал ожидания. Оказывается, единственное место, где можно согреться в ожидании поезда, - это общественный туалет. С ограниченным временем работы, двумя перерывами и за плату - взрослым 40 центов и школьникам 10 центов.

На вопрос, почему "приоритетные" в пассажирских перевозках пассажиры поездов должны замерзать на перронах, видимо, после долгих "заседаний рабочих групп", было поручено ответить руководителю отдела "Vivi" по коммуникации и маркетингу Сигите Пауле.

""Vivi" арендует 32 зала ожидания в зданиях станций у ГАО "Latvijas dzelzceļš" и еще два - у самоуправлений. Необходимость аренды помещений на каждой станции оценивается индивидуально с учетом нескольких критериев: техническое состояние помещения (доступность отопления, состояние удобств и др.), доступность среды, пассажиропоток и наличие навеса на перроне или у здания станции на остановке. Помещения, которые технически изношены, в которых невозможно обеспечить отопление и удобства и где на остановке уже имеется навес, не содержатся в качестве залов ожидания. Их аренда, отопление, электроснабжение, уборка и повседневное обслуживание требует значительных финансовых ресурсов. Доступное финансирование ограничено, поэтому оно должно использоваться ответственно и соразмерно, в первую очередь обеспечивая надежную и качественную услугу перевозок", - сообщила Паула.

Когда мартовское солнце и весна уже на горизонте, выяснилось, что пассажирский перевозчик все же приступил к переговорам с LDz о возможности открыть на отдельных станциях залы ожидания сезонно - в холодный период - если это будет технически возможно и экономически обоснованно. Содержать помещения с очень низким пассажиропотоком в течение всего года, по мнению пассажирского перевозчика, было бы несоразмерно вкладываемым финансовым ресурсам. Но каковы же эти затраты по сравнению с другими вложениями в железнодорожную инфраструктуру, которые не прекращаются? Раскрыть это представительнице "Vivi" не позволено. Возможно, ей это и неизвестно, а возможно, просто стыдно раскрывать.

#транспорт #отопление #безопасность #пассажирские перевозки #комфорт
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
0
1
3
1
19

Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Третий раз агент влияния в ВВ стирает мой комментарий. Диагноз, однако. :)

    2
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го февраля

    Из личного опыта. знакомая в скулта опоздала на последнюю электричку а температура уже к двадцатки и как в сказке всё закрыто еще и свет для комфорта выключили весело, пришлось заказывать в риге такси с оплатой в обе стороны .

    16
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    18-го февраля

    Промышленность (заводы, фабрики), инфраструктура ( порты, станции, вокзалы, пассажирские перевозки), образование (детсады, школы, ПТУ) - это тяжёлое наследие опукации от которого избавляется и не зависит независимая ЛР. Заодно от населения.

    54
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го февраля

    зачем рабам в ГестапЛаге удобства??

    24
    3
  • E
    Enigma
    18-го февраля

    Зато для расхищения хохлами и получения своего отката хуторское пр-во нашло ещё 10 лямов евро налогоплательщиков. За подобные вещи, как расхищение гос.собственности в особо крупных размерах в ущерб своей стране, в Китае к стенке ставят. Жаль, что на богоизбранной земле болот и хуторов, всем всё сходит с рук.

    75
    3
  • MT
    Michael T.
    18-го февраля

    Им главное начальничкам что их жопа в тепле, а на людей плевать хотели...

    75
    1
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Зачем в Латвии цивилизация? Здесь нужен только латышский язык. Мерзни, мерзни, латышский язык, может, поумнеешь!

    99
    3
Читать все комментарии

