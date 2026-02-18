Вчера в очередной раз пассажиры "Vivi" в неведении мерзли на перронах Тукумской линии: поезд опаздывал более чем на полчаса, а здания бывших вокзалов теперь закрыты…

"Latvijas Avīze" проверила, как обстоит ситуация с доступностью залов ожидания в условиях низкой температуры воздуха на станции "Cukurfabrika" (электрифицированная железнодорожная линия Рига - Елгава).

На этой станции сравнительно недавно было построено новое, надо полагать, энергоэффективное здание станции. Также реконструированы перроны, установлены различные барьеры для безопасности, знаки и указатели. В каждом направлении оборудованы застекленные навесы - как на автобусных остановках. Вблизи станции расположен переезд, и видно, что работы по реконструкции продолжаются.

Все для безопасности движения! А как же удобство пассажиров?

Окно билетной кассы закрыто - как и дверь в зал ожидания. Оказывается, единственное место, где можно согреться в ожидании поезда, - это общественный туалет. С ограниченным временем работы, двумя перерывами и за плату - взрослым 40 центов и школьникам 10 центов.

На вопрос, почему "приоритетные" в пассажирских перевозках пассажиры поездов должны замерзать на перронах, видимо, после долгих "заседаний рабочих групп", было поручено ответить руководителю отдела "Vivi" по коммуникации и маркетингу Сигите Пауле.

""Vivi" арендует 32 зала ожидания в зданиях станций у ГАО "Latvijas dzelzceļš" и еще два - у самоуправлений. Необходимость аренды помещений на каждой станции оценивается индивидуально с учетом нескольких критериев: техническое состояние помещения (доступность отопления, состояние удобств и др.), доступность среды, пассажиропоток и наличие навеса на перроне или у здания станции на остановке. Помещения, которые технически изношены, в которых невозможно обеспечить отопление и удобства и где на остановке уже имеется навес, не содержатся в качестве залов ожидания. Их аренда, отопление, электроснабжение, уборка и повседневное обслуживание требует значительных финансовых ресурсов. Доступное финансирование ограничено, поэтому оно должно использоваться ответственно и соразмерно, в первую очередь обеспечивая надежную и качественную услугу перевозок", - сообщила Паула.

Когда мартовское солнце и весна уже на горизонте, выяснилось, что пассажирский перевозчик все же приступил к переговорам с LDz о возможности открыть на отдельных станциях залы ожидания сезонно - в холодный период - если это будет технически возможно и экономически обоснованно. Содержать помещения с очень низким пассажиропотоком в течение всего года, по мнению пассажирского перевозчика, было бы несоразмерно вкладываемым финансовым ресурсам. Но каковы же эти затраты по сравнению с другими вложениями в железнодорожную инфраструктуру, которые не прекращаются? Раскрыть это представительнице "Vivi" не позволено. Возможно, ей это и неизвестно, а возможно, просто стыдно раскрывать.