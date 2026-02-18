Baltijas balss logotype
Пациенты недовольны: в Саласпилсском центре здоровья негде безопасно оставить верхнюю одежду 0 393

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пациенты недовольны: в Саласпилсском центре здоровья негде безопасно оставить верхнюю одежду
ФОТО: скриншот видео TV3

В редакцию передачи «Bez Tabu» (ТВ3) обратилась Зане, которая недовольна тем, что в Саласпилсском центре здоровья и социального ухода нет безопасного места, где можно оставить верхнюю одежду.

Зане возмущена тем, что в центре здоровья и социального ухода в Саласпилсе пациентам приходится оставлять верхнюю одежду на общих вешалках в свободно доступном для всех месте, пишет ТВ3. Кроме того, рядом на стене размещена надпись о том, что медицинское учреждение не несёт ответственности за оставленные вещи.

"При этом в кабинеты врачей запрещено входить в уличной одежде, что ставит пациентов в противоречивую и неудобную ситуацию — требования существуют, однако соответствующие условия для их выполнения не обеспечены", - указала Зане.

Руководство Саласпилсского центра здоровья и социального ухода в письменном ответе указало, что гардероб действительно будет — во время ремонтных работ регистратура временно перенесена в другие помещения, и одно рабочее место регистратора оборудовано в помещении, где ранее находился гардероб.

"В период реконструкции для посетителей доступны два отдельных места для оставления верхней одежды — в подвальном и на первом этажах. В обоих помещениях обеспечено видеонаблюдение. До настоящего времени администрация Саласпилсского центра здоровья не получала жалоб на доступность мест для оставления верхней одежды или их использование. Приносим извинения посетителям за неудобства, вызванные реконструкцией, и благодарим за понимание", - указали в учреждении.

Пациентам ещё некоторое время придётся потерпеть — завершить ремонтные работы планируется к осени этого года. После их окончания посетителям будет доступна современная, безопасная и удобная входная зона с полноценным гардеробом и другой необходимой инфраструктурой в непосредственной близости от входа.

#здравоохранение #медицина #безопасность #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

