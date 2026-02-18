Получив счета за январь, многие латвийцы были шокированы. В связи с этим Сейм принял поправки к Закону об энергетике, которые предусматривают установление потолка цен на тепловую энергию.

"Как жить, дорогая редакция?"

В социальных сетях прокатилась волна негодования: люди приводят конкретные суммы за отопление в счетах, сравнивают их с декабрьскими и переживают. К примеру, некоторым рижанам в Кенгарагсе (а это, как известно, отнюдь не самый богатый район столицы), приходится платить за коммуналку небольших однокомнатных квартир и "двушек" около 300 евро.

Понятно, что общая сумма счета в 300 евро за небольшую двухкомнатную квартиру в серийном проекте может поставить одинокого пенсионера, получающего маленькую пенсию перед выбором — заплатить за квартиру и перейти на хлеб и воду или искать попытаться получить пособие.

Для справки: более 10% пенсионеров в Латвии получают пенсию до 300 евро, более 20% — в размере 300-500 евро. Такой же выбор может встать перед другими социально-уязвимыми жителями Латвии.

Будет ли помощь?

В Латвии существует специальное жилищное пособие, которое выплачивается тем, кому приходится особенно трудно. За ним нужно обращаться в самоуправление, в котором вы зарегистрированы.

На сумму пособия оказывает влияние коэффициенты, присваиваемые определенным социальным группам. Например, к одинокому пенсионеру или одинокому инвалиду применяется коэффициент 2,1. А к семье, в которой проживают только пенсионеры или инвалиды - 1,7. К остальным домохозяйствам коэффициент 1,3.

Оппозиционные партии в Сейме в качестве меры поддержки предлагали снизить в период с 1 января по 30 апреля ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на теплоэнергию и древесное топливо с 12% до 5%. Это снизило бы итоговую сумму в счетах. Но и это предложение поддержку правящего большинства в Сейме не получило.

Мусорщики не будут взыскивать пени

Одна из крупнейших в Риге компаний по вывозу мусора объявила о том, что не будет применять к своим клиентам проценты за просрочку платежей и не будет приостанавливать оказание услуг по вывозу отходов.

Решение действует с 1 февраля до окончания отопительного сезона 2026-го года, и о нем CleanR уже проинформировала соответствующие самоуправления, в которых компания оказывает услуги.

«Мы понимаем, что в этом году для части жителей отопительный сезон означает значительный рост расходов, что может повлиять на способность клиентов своевременно оплачивать коммунальные счета. В этот период мы хотим поддержать жителей в самоуправлениях, где работаем, и снизить их финансовую нагрузку, не применяя проценты за новые просроченные платежи», — комментирует предприятие.

Ранее Рижские муниципальные предприятия-поставщики коммунальных услуг — Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas siltums, Rīgas ūdens — уже заявили, что по случаю холодной зимы не будут применять штрафные санкции (пени) за просрочку оплаты счетов.

"Потолок" цен на отопление только осенью

12 февраля, Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к Закону об энергетике, которые предусматривают установление потолка цен на тепловую энергию.

Поправки предусматривают установление максимальной цены, по которой оператор системы может приобрести произведенное тепло. А именно: предлагаемая цена не должна превышать максимальный уровень, установленный Комиссией по коммунальным услугам (Регулятором).

Но действовать эти ограничения начнут только в следующем отопительном сезоне. В Риге ценовой потолок будет применяться с 1 октября 2026 года. (В столице количество тепловой энергии, поставляемой потребителям, превышает 2 миллиона мегаватт-часов в год).

К концу нынешнего июня регулятор должен определить максимальную цену закупки тепловой энергии в Риге. Для других операторов систем теплоснабжения они вступят в силу с 1 октября 2028 года.

Легче не будет?

Министерство финансов Латвийской Республики (Минфин) озвучило прогноз относительно тарифов на тепло и электроэнергию в Латвии на обозримое будущее: он отнюдь не радужный.

Минфин не исключает, что рост цен на энергоресурсы в Европе может привести к повышению тарифов на тепло и электроэнергию.

Причем сохраняются риски, которые могут поддерживать более высокую инфляцию даже во втором полугодии 2026 года. Они связаны с ростом цен на энергоресурсы в начале текущего года, на что повлияли суровая зима и высокий уровень потребления газа и электроэнергии в Европе.

В настоящее время рост цен на энергоресурсы еще серьезно не повлиял на тарифы на электроэнергию, газ или теплоэнергию в Латвии. Однако если из-за неблагоприятных погодных условий в Европе потребление энергоресурсов останется высоким и в феврале и марте, то это может поддерживать высокие цены на газ и электроэнергию до начала заполнения газовых хранилищ к следующему отопительному сезону.

Проблемы со счетами среди пожилых людей выросли

По последним данным (были опрошены 1004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет):

• увеличилась доля жителей, которым именно в холодные месяцы года сложнее покрывать ежемесячные расходы. Если в 2024 году такую проблему испытывали 15%, то в конце прошлого года — уже 23%;

• особенно сложным этот период становится для жителей старше 50 лет — именно зимой они чаще всего сталкиваются с трудностями при оплате ежемесячных счетов.

Добавим, что этот опрос был проведен в ноябре 2025-го. То есть, еще до "драконовских" счетов нынешней зимы.

"Живём красиво!"

Выдержка из обсуждения счетов за отопление в соцсети Facebook:

• Цена за отопление при квартире 61,3 м2 - 170 евро. Получается 2,49 евро за единицу. В декабре цена за единицу была 1,46 евро.

• При квартире 48 м2 - 261 EUR. При этом, ещё включаем калорифер и кутаемся.

• 12-этажка, чешский проект - 33 м2. Счет 268.30, за отопление - 3.84 за единицу.

• Двушка в старой литовке, 2 чел - 300 евро!

• 38 м2, газовое отопление - 129 евро именно за отопление. Плюс подтопка брикетами. Итого - 230 евро. В квартире +20 градусов

• 3-комнатная - 430 евро!

• В Вецмилгрависе при 56 м2 - 320 евро! Афигеть, живём красиво!

• Квартира 44 м2, отопление - 144 евро. И ещё добавилась графа 5 евро за снег. Общий счет - 270 евро.

• У нас 61 м2, счёт пришел на 409 евро, у меня глаза выпали наружу! Отопление - 188 евро.

• У мамы отопление +85% у меня +82.5%

• Тут не счета сравнивать надо, а спросить с Рижской думы, да и у себя самих: почему в 2,5 часах езды от столицы - в городе Пярну, 90% многоэтажек утеплены (меньшие потери тепла), а в Риге - увы.