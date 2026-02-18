В среду в Курземе и во многих районах центральной части страны ожидается снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо будет преимущественно облачным, однако на востоке Латвии выглянет солнце. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -5..-10 градусов.

В Риге ожидается облачный день, пройдет небольшой снег. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха повысится до -7..-8 градусов.

Погодные условия определяет область пониженного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1010 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1019 гектопаскалей на границе с Россией.