Жителей просят соблюдать срок и вовремя произвести оплату. Для этого рекомендуется использовать порталы www.epakalpojumi.lv или Latvija.lv.

В 2025 году более половины (52%) уведомлений для физических лиц были доставлены в электронном виде. В 2026 году этот показатель уже превысил 60% и достиг 60,28%. В семи самоуправлениях — Адажи, Кулдига, Кекава, Марупе, Олайне, Прейли и Тукумс — доля электронных уведомлений превысила 70%. Особенно быстрый рост отмечен в Прейльском крае, где этот показатель достиг 73,3%.

Сейчас 20,72% жителей получают уведомления по электронной почте, 39,56% — через официальную электронную адресную систему (e-adrese), а остальные — по обычной почте. Всего в этом году было подготовлено около 900 тысяч уведомлений. Наиболее заметный рост наблюдается именно в использовании e-adrese.

Специалисты отмечают, что важно продолжать информировать жителей и поощрять переход на электронные способы получения уведомлений, так как это позволяет экономить ресурсы самоуправлений и эффективнее использовать бюджет.

Электронный сервис оплаты налога на портале www.epakalpojumi.lv является одним из самых популярных в стране. В 2025 году им воспользовались 390 тысяч раз, оплатив налог на сумму более 21 миллиона евро. К середине марта 2026 года сервис уже использовали 143 тысячи раз, а сумма платежей превысила 7 миллионов евро.

Чтобы не пропустить срок оплаты, владельцам рекомендуется подключить напоминания. Также тем, кто всё ещё получает уведомления по почте, советуют перейти на электронный формат — через портал или обратившись в своё самоуправление.

Важно учитывать, что после регистрации официальной электронной адресной системы (e-adrese) все уведомления будут приходить только туда. Чтобы не пропустить сообщения, рекомендуется указать дополнительный e-mail для получения уведомлений о новых письмах.