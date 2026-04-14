Россия способна заставить страны Балтии капитулировать за 90 дней без ввода войск, пишет Defense News со ссылкой на новые исследования, подготовленные аналитическим центром Baltic Defense Initiative.

Целью исследования было выявление уязвимостей в системе обороны Литвы и их устранение.

В рассматриваемом сценарии были смоделированы следующие события: в декабре 2027 года президентом Франции становится Марин Ле Пен, которая выводит страну из механизма «ядерного зонтика» для союзников по НАТО. США истощены войной с Ираном и исчерпали запасы вооружений.

Россия наносит массированный удар по Литве: ракетами по органам власти, затем использует более 170 тысяч дронов-камикадзе типа Shahed в течение 60 дней. В Вильнюсе масштабные разрушения — уничтожены мосты, электростанции, больницы и объекты водоснабжения. На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: страны Балтии должны согласиться на оккупацию, иначе следующими целями станут Рига и Таллин.

В Латвии пока никак не прокомментировали выводы экспертов. Однако недавно премьер-министр Эвика Силиня, командующий Национальными вооруженными силами ЛР Каспарс Пуданс и президент Латвии Эдгар Ринкеич заявили, что Россия на Латвию нападать не собирается.

Baltic Defense Initiative — это литовский аналитический центр (think tank), специализирующийся на вопросах безопасности и обороны стран Балтии