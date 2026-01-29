Власти Латвии вдруг кинулись успокаивать население: Россия нападать не собирается!

Дата публикации: 29.01.2026
Ответственные за внешнюю политику Латвии сделали фото на память.

ФОТО: LETA

Редкий руководитель Латвии в последние дни не выступил с успокаивающими речами. Почему именно сейчас?

Вот краткая подборка цитат из речей, связанных с опасностью/безопасностью проживания в Латвийской Республике:

– Латвия в настоящее время находится в безопасности, и уровень прямой военной угрозы невысок – премьер-министр Эвика Силиня на внешнеполитических дебатах в Сейме, 29 января.

– В ближайшие годы Россия вряд ли будет представлять военную угрозу для НАТО – командующий Национальными вооруженными силами ЛР Каспарс Пуданс в интервью агентству ЛЕТА, 28 января.

– В настоящее время отсутствует прямая военная угроза для Латвии со стороны России – доклад Бюро по защите Сатверсме, 27 января.

– На данный момент у нас нет признаков неминуемой российской атаки – президент Латвии Эдгар Ринкеич в интервью Blick, 25 января.

С чего бы на нас обрушился вал примирительных заявлений? Каждое по отдельности выступления не удивляет. Но срежиссированный хор повторяющихся мантр о мирной России, да из уст латышского истеблишмента – это странно.

Не хотят дразнить Трампа, который видит в Путине вполне рукопожатного партнера?

Или готовятся к послевоенному сосуществованию с соседом, который никуда не исчезнет? Всяко лучше поддерживать худой мир, чем каждый день тыкать его палкой, пытаясь раздражать еще больше.

А может почувствовали ослабления единства союзных войск? Одно дело разоблачать Путина и его армию, когда за спиной, в Адажи, рычат американские танки «Абрамс». Другое – когда танков нет.

А может пытаются успокоить иностранных инвесторов, который наслушавшись алармистских заявлений местной элиты и начитавшись местных порталов, хватают чемоданы с миллионными инвестициями и убегают в другие страны, где не ждут войны со дня на день?

А может замеры общественного настроения показали, что обыватели измученны непреходящим страхом? Соответственно хуже работают, меньше платят налогов и при первой возможности норовят отступить из страны подальше на Запад?

Непонятно.

#НАТО #инвестиции #Латвия #безопасность #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
