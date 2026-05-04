В районе бывшего аэродрома в Елгаве уже установлены ветрогенераторы. Ранее там планировалось построить парк солнечных электростанций.

Как сообщает елгавский портал novaja.lv, помимо выгодных характеристик ветряки имеют и свои недостатки.

В частности, это — вредное шумовое воздействие, низкий КПД, который обычно находится в диапазоне 30-45%, долгий срок окупаемости, который повышается с увеличением установленной мощности, создание помех телевидению и прочим системам связи, нанесение вреда птицам, в случае размещения в местах их гнездования и на пути миграции.

При этом ВЭС считается одним из самых перспективных видов возобновляемой энергетики.

Портал также сообщает, что поблизости от Елгавы, в Кайгском болоте Елгавского края тоже возводится парк ветрогенераторов.

Ждем, когда чудо-ветряки появятся и в Риге?