Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Чудо-ветряки» уже устанавливают рядом с Ригой. А может сразу на Домскую площадь? 0 714

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Чудо-ветряки» уже устанавливают рядом с Ригой. А может сразу на Домскую площадь?
ФОТО: Unsplash

В районе бывшего аэродрома в Елгаве уже установлены ветрогенераторы. Ранее там планировалось построить парк солнечных электростанций.

Как сообщает елгавский портал novaja.lv, помимо выгодных характеристик ветряки имеют и свои недостатки.

В частности, это — вредное шумовое воздействие, низкий КПД, который обычно находится в диапазоне 30-45%, долгий срок окупаемости, который повышается с увеличением установленной мощности, создание помех телевидению и прочим системам связи, нанесение вреда птицам, в случае размещения в местах их гнездования и на пути миграции.

При этом ВЭС считается одним из самых перспективных видов возобновляемой энергетики.

Портал также сообщает, что поблизости от Елгавы, в Кайгском болоте Елгавского края тоже возводится парк ветрогенераторов.

Ждем, когда чудо-ветряки появятся и в Риге?

Читайте нас также:
#Рига #Елгава #Латвия #экология #энергетика #технологии #инфраструктура #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео