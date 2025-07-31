Так ли безобидно справлять нужду в Рижском заливе?

Лето в самом разгаре, и многие отдыхают на пляжах Балтийского моря. Помочиться в воду во время купания — довольно распространённая привычка. Однако мало кто знает, что это наносит серьезный вред морской экосистеме, утверждает Otkrito.lv.

Биолог и руководитель отдела открытого неба Балтийского центра Skansens в Швеции Анна Бьерн считает, что всем пора перестать мочиться в море, сообщает Шведское телевидение SVT. Дело в том, что моча содержит легкоусвояемые питательные вещества, которые сами по себе не вредны — наоборот, они полезны для природы. Однако их избыток вызывает эвтрофикацию — перенасыщение водоема питательными веществами, что приводит к ухудшению качества воды и гибели рыбы. Прекращение мочеиспускания в воду может показаться мелочью, но, по словам Бьерн, это имеет значительное локальное влияние.

"Один литр мочи питает от пяти до семи килограммов водорослей. Для одного человека это не критично, но в небольших зонах для купания с большим числом отдыхающих мочеиспускание в воду может иметь серьезные последствия", — объяснила она.

Мочу плохо абсорбирует морская вода. Поэтому, по мнению Анны Бьерн, лучше мочиться на берегу, где растительность сможет использовать питательные вещества. В море моча в основном питает тонкие нитевидные водоросли. Они быстро растут и прикрепляются к другим организмам, нарушая естественный баланс экосистемы. Тонкие нитевидные водоросли могут мешать росту фукуса — бурых водорослей, образуя слои на нем, на других водорослях и на морском дне. Фукус образует "дождевой лес Балтийского моря" и играет важную роль в экосистеме, подчеркнула Бьерн.

С 2015 года в Балтийском регионе запрещено сливать содержимое туалетов лодок в открытое море. Владельцам судов без туалетных резервуаров рекомендуется - используйте ведро и выносите отходы на берег.

Кроме мочи, у эвтрофикации Балтийского моря есть и множество других источников. По словам Бьерн, сельское хозяйство и вырубка лесов оказывают куда большее влияние, чем моча. "Многие думают, что капля мочи — это пустяк и ничего не значит. Конечно, нужно бороться с крупными источниками загрязнения, но каждый может внести свой вклад. Даже мелочи важны для состояния нашего моря". Анна Бьерн призывает всех взять на себя ответственность. "Задумайтесь об этом. Научите так поступать своих детей. Мочитесь не в море, а на суше — так вы поможете природе".