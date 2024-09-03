Rail Baltica в Латвии незаметно переходит с европейской на российскую колею

Как сообщал bb.lv еще три месяца назад, в целях экономии, возможно, придется отказаться от строительства нового моста через Даугаву. Официально это еще не объявлено, но все идет к тому.

И вот появились первые официальные заявления.

В докладе говорится, что разработано техническое решение для железнодорожного сообщения от Центрального вокзала Риги до аэропорта, а также для улучшения существующего движения пассажирских поездов на участке от центра Риги до пассажирской станции "Даугавкрасты" в Саласпилсе.

Там, в Саласпилсе, можно будет пересесть с российской колеи (1520 мм) на европейскую (1435 мм), по которой мимо Риги помчатся поезда "Rail Baltica".

Таким образом, международные высокоскоростные поезда, курсирующие по "Rail Baltica", не будут прибывать в Ригу, а будут останавливаться только в Саласпилсе.

Если, из центра Риги поезда будут ходить по нынешней российской колее, то и новый мост через Даугаву строить не надо. Экономия получается.

Предложение включает в себя использование железнодорожной ветки 1520 мм от Центрального вокзала Риги до аэропорта "Рига", достроив обе станции таким образом, чтобы их можно было использовать для пассажирских поездов 1520 мм.

Власти вдруг прозрели: замена всей существующей сети путей 1520 мм на 1435 мм экономически не оправдана и нецелесообразна, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, и будущая железнодорожная сеть Латвии будет состоять из линии 1435 мм и линий 1520 мм, сообщили в министерстве.

Решение основано на синергии двух железнодорожных инфраструктур (1435 мм и 1520 мм) в Рижском районе: строительство железнодорожной линии 1520 мм от аэропорта до станции Иманта с использованием недавно построенной инфраструктуры "Rail Baltica" (эстакада и насыпь), модернизация железнодорожной линии 1520 мм между Имантой и Центральным вокзалом Риги, завершение строительства южной части Центрального вокзала Риги и завершение строительства пассажирского терминала в аэропорту.

В решении также предлагается модернизировать участок 1520 мм Рига-Центральный вокзал-Саласпилс, что позволит пассажирам до завершения строительства магистрали "Rail Baltica" добираться до аэропорта на поезде.

Что касается переправы через Даугаву в Риге, то, по оценкам специалистов, существующий железнодорожный мост через Даугаву в Риге может принимать в общей сложности 12 пассажирских поездов в час в каждом направлении, или один поезд каждые пять минут. Поэтому строительство нового моста для пропуска пассажирских поездов на первом этапе проекта "Rail Baltica" не является приоритетным.

Общая стоимость решения составляет около 524,29 млн евро, из которых около 400 млн евро можно получить за счет перераспределения структурных фондов ЕС.