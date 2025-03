В поездке по Калифорнии президента с готовностью сопровождает министр экономики Виктор Валайнис, а также несколько десятков латвийских предпринимателей. Все вместе ищут на Западном побережье США инвестиции для страны на Восточном побережье Балтийского моря, То есть для Латвии.

Затем президент и его свита переместятся на восток США. С 22 по 27 сентября в Нью-Йорке Ринкевич примет участие в открытии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В планах также ужин с нынешним президентом США Джо Байденом и его супругой. Но это еще не точно.

Пока же соскучившийся во время длительного перелета по соцсетям Ринкевич шлет многочисленные фото себя и американцев. Этих фотографий там больше сотни. Сопровождающий президента фотограф Доршс старательно доказывает, что его взяли в Америку не зря.

https://www.flickr.com/photos/valstsprezidents/albums/72177720320448398

Something is cooking. Great pitching between Latvian startups and American partners and investors at Silicon Valley. Many ideas and projects. Sincere thanks to Paul Holland and Linda Yates for being wonderful hosts and @akberzins and @TechChill for putting this event together. pic.twitter.com/YIDtmQYJsV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 19, 2024

Tour and discussion with @NASAAmes Director Eugene Tu and his team about cooperation in the field of aeronautics and research. Glad to see exchange of ideas and contacts with @RTU_LV, @mansLMT and Fokker Next Gen. pic.twitter.com/kJpJ368VMd — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 19, 2024