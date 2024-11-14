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Еще 10 российских персон нон грата. Глава МИД Латвии расширила черный список 2

Политика
Дата публикации: 14.11.2024
BB.LV
Наталья Тимакова не сможет отдохнуть в Юрмале.

Наталья Тимакова не сможет отдохнуть в Юрмале.

Запрет на въезд введен и в отношении бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева в бытность им российским премьер-министром.

Сегодня глава МИДа Латвии на основании соответствующей статьи Закона об иммиграции приняла решение включить в список нежелательных персон еще 10 граждан Российской Федерации за то, что они поддержали агрессивную войну России против Украины.

В список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банка" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании "AFI investīcijas" Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров - судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российского ООО "Арматор" Сергей Пастер.

Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании "Okilo SARL" Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику лидера режима Владимира Путина по Комитету госбезопасности СССР, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

Примечательно, что Наталья Тимакова - бывший многолетний пресс-секретарь Дмитрия Медведева - и в период его премьерства, и в тот период, когда он был президентом России. Сейчас Тимакова является членом Совета директоров Московской школы управления "Сколково".

Но для Латвии она примечательна тем, что, по слухам, вместе с мужем владеет недвижимостью в Юрмале и, возможно, даже в какой-то период имела здесь временный вид на жительство.

#черный список #байба браже
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    15-го ноября

    А чего, кто то собирался ехать?

    2
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го ноября

    Ну вон скачущий есаул уже лет 10 как плачется, что не пущают его тут по пляжику поскакать, да в квартирке пожить. Может и кого из этих от посконых березок уже тошнит, да наружу грехи не пускают

    0
    1

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