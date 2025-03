Сегодня глава МИДа Латвии на основании соответствующей статьи Закона об иммиграции приняла решение включить в список нежелательных персон еще 10 граждан Российской Федерации за то, что они поддержали агрессивную войну России против Украины.

В список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банка" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании "AFI investīcijas" Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров - судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российского ООО "Арматор" Сергей Пастер.

Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании "Okilo SARL" Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику лидера режима Владимира Путина по Комитету госбезопасности СССР, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

Примечательно, что Наталья Тимакова - бывший многолетний пресс-секретарь Дмитрия Медведева - и в период его премьерства, и в тот период, когда он был президентом России. Сейчас Тимакова является членом Совета директоров Московской школы управления "Сколково".

Но для Латвии она примечательна тем, что, по слухам, вместе с мужем владеет недвижимостью в Юрмале и, возможно, даже в какой-то период имела здесь временный вид на жительство.

⛔️ I’ve included 🔟 citizens of the Russian Federation, who supported Russia’s war of aggression in Ukraine, on Latvia’s persona non grata list, imposing a ban on their entry into 🇱🇻. This decision was made under Section 61(2) of the Immigration Law. pic.twitter.com/SdG1OsNsza