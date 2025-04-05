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А где справка о наличии справки?! Появились первые анти-бюрократические идеи 1 1560

Политика
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
А где справка о наличии справки?! Появились первые анти-бюрократические идеи

Созданная премьером "группа действий" по уменьшению бюрократии сама себе установила срок завершения первого этапа работы — 15 апреля. Как успехи?

Достаточно одной справки

Первые предложения уже озвучены и одобрены членами "группы действий" и, стало быть, после 15 апреля поступят на обсуждение министерств и правящей коалиции.

Так, в частности, предлагается исключить возможность дублирования запросов жителям и юридическим лицам. А именно: если житель или какая–то компания уже один раз электронно предоставляла тому или иному госведомству запрашиваемую информацию, то если эта же информация потребуется другим ведомствам, то они ее получат из общей базы данных, не прося жителей или фирму опять "предоставлять справочку".

Также эксперты считают, что если на официальный электронный адрес компании уже отправлено письмо, то оно уже в бумажном виде не дублируется и по почте не отправляется. Это сэкономит ресурсы, сократит бюрократию и уменьшит нагрузку на госучреждения.

Еще одна идея–фикс группы экспертов — ввести статус "доверительного" предприятия, то есть компании, которая выполняет все требования законов и других нормативных актов.

В отношении этих компаний должен действовать режим более быстрого согласования проектов, они смогут претендовать на дополнительные льготы.

Медиков — в бюрократы?

На заседании "группы действий" прозвучали и предложения по уменьшению бюрократических процедур для получения госгарантий и кредитов агентством Altum, одобрены и конкретные инициативы по быстрому оформлению и подтверждению инвалидности детей.

Самым спорным оказалось предложение уменьшить регулярные, организуемые и оплачиваемые работодателем обязательные медосмотры работников. Предприниматели уверены, что нынешнюю частоту таких обязательных осмотров следует сохранить лишь на предприятиях общепита, для тех, кто работает с детьми, на вредных производствах.

В остальных случаях такие медосмотры нужно проводить гораздо реже. Само собой, медики с таким подходом не согласны — они обращают внимание на то, что именно во время таких медосмотров можно выявить те или иные заболевания, дать рекомендации работникам.

Так или иначе, но "группа действий" полна решимости на сей раз добиться реального уменьшения бюрократии.

Впрочем, о возможных результатах мы сможем судить после 15 апреля, когда предложения поступят на обсуждение политиков. Будут ли эти предложения быстро утверждаться — или политики опять утонут в бесплодных дебатах и согласованиях? Скоро узнаем.

Напомним, что "группа действий" занимается исключительно уменьшением бюрократических процедур — поиском же возможных сокращений госрасходов озадачены сами министерства.

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#бюрократия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    Статья должна была называться; как качать деньги у народа и остаться у власти

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