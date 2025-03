Жители Латвии пожертвовали на дроны Украине 92 000 евро. Глава МИД просит «поднажать»

Об этом сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, призвав жителей немного «поднажать», чтобы к 19 ноября получилась совсем красивая сумма.

«Инициатива «Дроны для Украины» собрала 92 000 евро! А можем ли мы собрать 100 000 к 19 ноября, когда Украина будет сопротивляться нападению России уже 1000 дней?», - написала Браже в своем микроблоге «Х».

👏 Drones for Ukraine initiative has raised 92 000 euros❗️



Can we raise 100 000 by 19 November when 🇺🇦 resists Russia’s attack for 1000 days? ⤵️https://t.co/kXjhGz28Nv



🙏 🙏🙏 https://t.co/xzHbUqZtNl