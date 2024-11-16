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Браже: не Лаврову определять, где будет участвовать латвийский министр! 3

Политика
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
Браже: не Лаврову определять, где будет участвовать латвийский министр!

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое единство») приняла участие в международном форуме «Сир Бани Яс» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пятницу. На него приехал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ЛТВ.

В разговоре с Латвийским телевидением Браже рассказала, что форум проводится уже много лет и после его оценки было принято решение об участии, чтобы выразить позицию Латвии как по войне России на Украине, так и по другим важным для нас вопросам.

«Я получила приглашение впервые, и, узнав, о чем речь, решила участвовать, осознавая, что мы должны быть не только между странами Балтии и Северной Европы, но также мы должны быть и иметь возможность встречаться и разговаривать с министрами разных стран, как я это делала в Нью-Йорке, как в Канаде, так и в других местах на многих многосторонних форумах в рамках Организации Объединенных Наций», - объясняет Браже.

«Потому что без нас никто не будет представлять нашу позицию и нашу внешнеполитическую позицию. Мы сами ее выражаем».

«Мне трудно сказать, где и когда находится Лавров. Мы допускали возможность того, что он, как заявила принимающая страна, может быть, потому что он участвовал в предыдущие годы, но мы получили подтверждение от российской стороны лишь во вчерашней записи в Твиттер. Так что я допускаю, что он может где-нибудь появиться.

Но, как я уже сказала, не господин Лавров будет определять, где будет участвовать министр иностранных дел Латвии, с кем она будет встречаться и что делать».

#лавров #байба браже
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Комментарии (3)

  • ТТ
    Тим Тим
    17-го ноября

    Интересно,а перед выступлением Бражи участникам форума показали на карте мира ,где находиться Латвия?

    38
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го ноября

    Бража уходи.....Взрослые дяденьки тебя незамечают.

    51
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го ноября

    Это реальный позор латвийскому министерству иностранных дел. Получается что человек, его возглавляющий, работает на "для", а "против". И постоянно прикрывается, то Россией, то Лавровым. Т.е. она как самостоятельный управленец получается полный ноль?!

    76
    4

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