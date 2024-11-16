Браже: не Лаврову определять, где будет участвовать латвийский министр!

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже («Новое единство») приняла участие в международном форуме «Сир Бани Яс» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пятницу. На него приехал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ЛТВ.

В разговоре с Латвийским телевидением Браже рассказала, что форум проводится уже много лет и после его оценки было принято решение об участии, чтобы выразить позицию Латвии как по войне России на Украине, так и по другим важным для нас вопросам.

«Я получила приглашение впервые, и, узнав, о чем речь, решила участвовать, осознавая, что мы должны быть не только между странами Балтии и Северной Европы, но также мы должны быть и иметь возможность встречаться и разговаривать с министрами разных стран, как я это делала в Нью-Йорке, как в Канаде, так и в других местах на многих многосторонних форумах в рамках Организации Объединенных Наций», - объясняет Браже.

«Потому что без нас никто не будет представлять нашу позицию и нашу внешнеполитическую позицию. Мы сами ее выражаем».

«Мне трудно сказать, где и когда находится Лавров. Мы допускали возможность того, что он, как заявила принимающая страна, может быть, потому что он участвовал в предыдущие годы, но мы получили подтверждение от российской стороны лишь во вчерашней записи в Твиттер. Так что я допускаю, что он может где-нибудь появиться.

Но, как я уже сказала, не господин Лавров будет определять, где будет участвовать министр иностранных дел Латвии, с кем она будет встречаться и что делать».