Baltijas balss logotype

Латвийский эксперт назвал причины внезапного разговора Шольца с Путиным 1

Политика
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
Латвийский эксперт назвал причины внезапного разговора Шольца с Путиным

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным может означать постепенную смену парадигмы в отношении войны на Украине, заявил директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета Страдиня (РСУ) Марис Анджанс.

Он указывает, что западноевропейские политики все больше склоняются к поиску переломного момента в прекращении войны и поиску компромиссов. Такое мнение циркулирует среди западноевропейских политиков уже несколько месяцев, хотя все официально публично высказываются об оказании помощи до тех пор, пока это необходимо.

По мнению Анджанса, причиной, по которой состоялся такой телефонный разговор, является как ситуация в США, где на выборах победил Дональд Трамп, что будет означать изменение подхода США к войне на Украине, так и внутриполитическая ситуация в самой Германии, где правительство фактически пало. Таким образом Шольц пытается отобрать голоса на предстоящих выборах, он пытается подать себя по-другому, - сказал Анджанс.

Он добавил, что Трамп, несомненно, изменит подход США в этом вопросе, и Шольц также пытается найти свой подход в такой ситуации.

Эксперт добавил, что это также может способствовать изменению отношения других западных политиков к войне на Украине.

По имеющимся данным, канцлер Германии Шольц провел в пятницу часовой телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель правительства Штеффен Хёбестрайт. В Киеве назвали разговор Шольца с Путиным «попыткой умиротворения» агрессора, которая не способствует усилиям по достижению мира.

Предыдущий разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года, когда канцлер призвала диктатора найти дипломатическое решение конфликта и вывести российские войска из Украины.

#война рф и украины #мнения
1
5

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го ноября

    Уже аж тошнит от таких "экспертов".

    23
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео