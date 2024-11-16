Латвийский эксперт назвал причины внезапного разговора Шольца с Путиным

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным может означать постепенную смену парадигмы в отношении войны на Украине, заявил директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета Страдиня (РСУ) Марис Анджанс.

Он указывает, что западноевропейские политики все больше склоняются к поиску переломного момента в прекращении войны и поиску компромиссов. Такое мнение циркулирует среди западноевропейских политиков уже несколько месяцев, хотя все официально публично высказываются об оказании помощи до тех пор, пока это необходимо.

По мнению Анджанса, причиной, по которой состоялся такой телефонный разговор, является как ситуация в США, где на выборах победил Дональд Трамп, что будет означать изменение подхода США к войне на Украине, так и внутриполитическая ситуация в самой Германии, где правительство фактически пало. Таким образом Шольц пытается отобрать голоса на предстоящих выборах, он пытается подать себя по-другому, - сказал Анджанс.

Он добавил, что Трамп, несомненно, изменит подход США в этом вопросе, и Шольц также пытается найти свой подход в такой ситуации.

Эксперт добавил, что это также может способствовать изменению отношения других западных политиков к войне на Украине.

По имеющимся данным, канцлер Германии Шольц провел в пятницу часовой телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель правительства Штеффен Хёбестрайт. В Киеве назвали разговор Шольца с Путиным «попыткой умиротворения» агрессора, которая не способствует усилиям по достижению мира.

Предыдущий разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года, когда канцлер призвала диктатора найти дипломатическое решение конфликта и вывести российские войска из Украины.