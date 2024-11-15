Цена путей «Rail Baltic» выросла до 23,8 млрд евро. А думали, что будет 5,8. Готовится новое заседание

Как сообщил журналистам после заседания коалиции министр финансов Арвил Ашераденс, на следующей неделе этот вопрос в правительстве еще не будет обсуждаться, но договоренность может быть достигнута позже, то есть правительство может принять решение о дальнейшей реализации "Rail Baltica" через две недели.

Министр сообщил, что на следующей неделе у премьер-министра Эвики Силини предусмотрена встреча с главами правительств остальных стран Балтии, на которой будет обсуждаться и проект "Rail Baltica".

"Нет сомнений, что "Rail Baltica" должна соединить Эстонию и Литву", - сказал Ашераденс.

По его словам, на данный момент между министерствами нет существенных разногласий по вопросам реализации первой очереди проекта.

"Скорее всего, этот доклад будет в правительстве через две недели, а пока мы постараемся согласовать детали", - сказал министр.

Он также напомнил, что начинается обсуждение следующего периода планирования фондов ЕС, поэтому важно, чтобы страны Балтии были едины относительно того, как и что будет происходить, и вместе отстаивали свою позицию по финансированию проекта.

Министр сообщения Каспар Бришкенс отметил, что уже сейчас доступно финансирование из различных европейских фондов, которое позволяет, например, хотя бы частично завершить строительство двух международных станций. Также имеющиеся средства позволят ускорить начало строительных работ на южных участках.

Министр подчеркнул, что большое значение имеет и финансирование, которое Латвия и ее балтийские партнеры смогут получить в ходе следующих переговоров о бюджете ЕС, так как это "позволит нам продвинуться дальше на север". По словам Бришкенса, актуально и привлечение частного финансирования для отдельных элементов проекта.

Как сообщалось, Министерство сообщения разработало сценарий реализации первой очереди "Rail Baltica" в Латвии, который предусматривает строительство одного железнодорожного пути европейского стандарта от границы Литвы до границы Эстонии и соединение трассы с одной из двух международных станций в Риге, а до завершения первой очереди железнодорожный вокзал и аэропорт планируется соединить в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.

Министерство финансов выдвинуло по разработанному Минсообщения сценарию реализации проекта более 20 возражений, указав, что в документе не предоставлена информация о том, какой будет ожидаемая экономическая выгода от использования инфраструктуры "Rail Baltica" и кто будет обеспечивать ее содержание и управление.

Как сообщалось, с начала реализации проект "Rail Baltica" значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства и эксплуатации "Rail Baltica".

Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии "RB Rail", стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.

Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.