Забросали письмами

Такое нечасто можно увидеть даже в практике юридической комиссии: эту комиссию буквально завалили письмами как от министерств, так и от неправительственных организаций, включая Совет присяжных адвокатов и социальных партнеров правительства. Поводом послужили поправки в Закон об уголовном процессе, которые многие эксперты уже поспешили окрестить атомной бомбой.

Если бы не поднятый неправительственными организациями и сеймовской оппозицией шум, то вполне возможно, что эти скандальные поправки в Закон об уголовном процессе уже были бы приняты аккурат к государственному празднику 18 ноября.

Ну, за демократию!

Отметим, что Минюст пытался свои гениальные поправки согласовать с заинтересованными сторонами в течение трех лет. Однако, не преуспев в этом, чиновники Минюста решили действовать "демократичненько" — подать сразу же в Сейм, минуя даже правительство, и попытаться провести этот закон через парламент в срочном порядке.

В чем же суть подготовленных поправок? Они предусматривают, что если следователь в рамках уголовного процесса приходит к выводу, что акции предприятия или кооперативного общества необходимо арестовать, то он может (с согласия следственного судьи) передать акции в управление государственной компании Possessor, и эта госкомпания фактически заменяет акционера (собственника) компании со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями (кроме права получать дивиденды).

Возникает вопрос: если три года чиновники Минюста терпели и не кричали, что "пожар, пожар", то что же такое в последнее время случилось, что вдруг понадобилось принимать законопроект в срочном порядке.

Видимо, лоббисты (а без них здесь наверняка не обошлось) пришли к выводу, что сейчас самое подходящее время, чтобы быстренько протащить спорные поправки через парламент. Во–первых, депутаты заняты процессом принятия бюджета — и им не до каких–то специфических поправок Минюста, а во–вторых, в парламенте царит предпраздничное настроение и депутаты могут вполне проголосовать за срочное принятие поправок, в которых непрофессиональным юристам даже трудно разобраться.

Собственник может отдыхать

Противники таких поправок резонно указали, что если акции передаются в управление госкомпании Possessor, то собственник (владелец акций) фактически теряет все права — и на смену правления и совета, и на разработку стратегии бизнеса, и на то, чтобы предъявлять претензии за возможный ущерб совету, правлению и, само собой, тому, кто управляет акциями. Более того, поправки дают право управляющему (читай: Possessor) продать акции, если они чувствуют, что их ценность стремительно падает.

А теперь представим, что в итоге расследования окажется, что нет состава преступления и уголовный процесс будет прекращен. Или в итоге суд полностью оправдает подозреваемого. Лет через 5–7… И что тогда? Если окажется, что к этому моменту бизнес уже доведен до ручки или акции вообще проданы, то есть компания уже имеет других владельцев. Кто за это ответит? Кто будет компенсировать бывшему собственнику ущерб, нанесенный теми, кто "умело" управлял компанией?

Многие предприниматели усматривают в этих поправках попытку своего рода рейдерского захвата бизнеса. Возникает вопрос: а нельзя ли по–другому решить проблему управления арестованными акциями?

До конца года не успеть

Социальные партнеры правительства полагают, что вполне вообще можно обойтись без такого нового правового регулирования. Ведь и сегодня суд на основании просьбы следователя может арестовать акции компании — и в результате акции нельзя отчуждать и закладывать, но при этом бизнес продолжает работать и акционер несет ответственность за свои действия.

В любом случае поправки в срочном порядке принять не удалось. Юридическая комиссия решила рассматривать изменения в обычном порядке, а Минюсту поручено в течение двух недель переработать аннотацию к законопроекту. Таким образом, очевидно, что в этом году принять поправки не успеют, ведь сессия заканчивается уже 19 декабря.