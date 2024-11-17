Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Было ваше — стало наше: Минюсту Латвии поручили исправить опасный законопроект 2 1734

Политика
Дата публикации: 17.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Было ваше — стало наше: Минюсту Латвии поручили исправить опасный законопроект

Предприниматели усмотрели в новых поправках попытку легализовать рейдерские захваты бизнеса.

Забросали письмами

Такое нечасто можно увидеть даже в практике юридической комиссии: эту комиссию буквально завалили письмами как от министерств, так и от неправительственных организаций, включая Совет присяжных адвокатов и социальных партнеров правительства. Поводом послужили поправки в Закон об уголовном процессе, которые многие эксперты уже поспешили окрестить атомной бомбой.

Если бы не поднятый неправительственными организациями и сеймовской оппозицией шум, то вполне возможно, что эти скандальные поправки в Закон об уголовном процессе уже были бы приняты аккурат к государственному празднику 18 ноября.

Ну, за демократию!

Отметим, что Минюст пытался свои гениальные поправки согласовать с заинтересованными сторонами в течение трех лет. Однако, не преуспев в этом, чиновники Минюста решили действовать "демократичненько" — подать сразу же в Сейм, минуя даже правительство, и попытаться провести этот закон через парламент в срочном порядке.

В чем же суть подготовленных поправок? Они предусматривают, что если следователь в рамках уголовного процесса приходит к выводу, что акции предприятия или кооперативного общества необходимо арестовать, то он может (с согласия следственного судьи) передать акции в управление государственной компании Possessor, и эта госкомпания фактически заменяет акционера (собственника) компании со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями (кроме права получать дивиденды).

Возникает вопрос: если три года чиновники Минюста терпели и не кричали, что "пожар, пожар", то что же такое в последнее время случилось, что вдруг понадобилось принимать законопроект в срочном порядке.

Видимо, лоббисты (а без них здесь наверняка не обошлось) пришли к выводу, что сейчас самое подходящее время, чтобы быстренько протащить спорные поправки через парламент. Во–первых, депутаты заняты процессом принятия бюджета — и им не до каких–то специфических поправок Минюста, а во–вторых, в парламенте царит предпраздничное настроение и депутаты могут вполне проголосовать за срочное принятие поправок, в которых непрофессиональным юристам даже трудно разобраться.

Собственник может отдыхать

Противники таких поправок резонно указали, что если акции передаются в управление госкомпании Possessor, то собственник (владелец акций) фактически теряет все права — и на смену правления и совета, и на разработку стратегии бизнеса, и на то, чтобы предъявлять претензии за возможный ущерб совету, правлению и, само собой, тому, кто управляет акциями. Более того, поправки дают право управляющему (читай: Possessor) продать акции, если они чувствуют, что их ценность стремительно падает.

А теперь представим, что в итоге расследования окажется, что нет состава преступления и уголовный процесс будет прекращен. Или в итоге суд полностью оправдает подозреваемого. Лет через 5–7… И что тогда? Если окажется, что к этому моменту бизнес уже доведен до ручки или акции вообще проданы, то есть компания уже имеет других владельцев. Кто за это ответит? Кто будет компенсировать бывшему собственнику ущерб, нанесенный теми, кто "умело" управлял компанией?

Многие предприниматели усматривают в этих поправках попытку своего рода рейдерского захвата бизнеса. Возникает вопрос: а нельзя ли по–другому решить проблему управления арестованными акциями?

До конца года не успеть

Социальные партнеры правительства полагают, что вполне вообще можно обойтись без такого нового правового регулирования. Ведь и сегодня суд на основании просьбы следователя может арестовать акции компании — и в результате акции нельзя отчуждать и закладывать, но при этом бизнес продолжает работать и акционер несет ответственность за свои действия.

В любом случае поправки в срочном порядке принять не удалось. Юридическая комиссия решила рассматривать изменения в обычном порядке, а Минюсту поручено в течение двух недель переработать аннотацию к законопроекту. Таким образом, очевидно, что в этом году принять поправки не успеют, ведь сессия заканчивается уже 19 декабря.

Читайте нас также:
#законопроекты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
13
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • P13
    Podruzka 13
    18-го ноября

    Это крышка гроба латвийской экономики.

    0
    0
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Чудо случилось! Неужели, кто то обратил внимание на полную и неприкрытую преступность принимаемых законов! Как такая лажа, вообще может рассматриваться в сейме? Наверное, только в дикой Африке это норма, хотя уже и там цивилизованные люди.

    14
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты?
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 237
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 279
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 186
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот 5 236

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
В мире
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины 10
Изображение к статье: Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт
Наша Латвия
Среда будет солнечной, но с запада приближается атмосферный фронт 12
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) Эксклюзив!
Наша Латвия
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-7 октября) 23
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Политика
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт 3
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
В мире
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме 6
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Политика
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео