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«Если мы займем еще больше, то окажемся в пропасти» - Эндзиньш о поиске денег на оборону 0

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
«Если мы займем еще больше, то окажемся в пропасти» - Эндзиньш о поиске денег на оборону
ФОТО: Latvijas armija

Вопрос увеличения оборонного бюджета является для Латвии весьма чувствительным, последовать, судя по всему, могут и тяжелые решения.

Данная тема обсуждалась сегодня в программе "Kas notiek Latvijā?", где прозвучали довольно значимые слова.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы понять, в какой момент нам необходимо будет осуществить некоторые выплаты для укрепления обороноспособности страны», — заявил министр финансов Арвил Ашераденс.

«Политической стороне не хватило решимости и смелости сказать, что мы это делаем», - сказал президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите, отвечая на вопрос, почему сокращение расходов не запланировано в бюджете этого года.

По оценкам министра экономики Викторса Валайниса (ZZS), не менее 150–200 миллионов евро, которые не будут потрачены в этом году, можно будет перенаправить на нужды обороны.

«Существующий долг критически высок, и если мы займем еще больше, то окажемся в пропасти» - считает Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты.

#оборона
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