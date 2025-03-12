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Швинка: airBaltic должна иметь планы преодоления трудностей 1

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Швинка: airBaltic должна иметь планы преодоления трудностей
ФОТО: LETA

Правление airBaltic несет ответственность за финансовые результаты латвийской национальной авиакомпании airBaltic, и в любом случае должен быть план B и C для преодоления трудностей, заявил министр сообщения Атис Швинка (П) в социальной сети Facebook.

«Моя позиция как министра заключается в том, что airBaltic должна иметь возможность развиваться самостоятельно и адаптироваться к внешним условиям», — заявил министр.

Он подчеркивает, что airBaltic вносит вклад в экономику Латвии, является стратегически важной компанией для страны и нуждается в развитии и привлечении частного капитала.

Как сообщалось, в прошлом году группа airBaltic работала с аудиторскими убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в то время как оборот группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    13-го марта

    а там не то что план, там обкатанная рабочая схема имеется! Называется дотации из бюджета маленькой но великой нации!

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