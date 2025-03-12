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«Трамп о Латвии определенно не думает» - политолог то ли испугал, то ли обрадовал 1

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
«Трамп о Латвии определенно не думает» - политолог то ли испугал, то ли обрадовал
ФОТО: dreamstime

«Это огромная ошибка внешнеполитической службы и неудача», - так политтехнолог Данс Титавс в Diena оценил фактическое исключение Балтийских государств из процесса переговоров о будущей европейской помощи Украине, проходивших в Великобритании и Франции.

«Фиаско Браже», как охарактеризовал эксперт ситуацию. «Есть старые государства ЕС, новые государства, влиятельнейшие, там Польша — да, мы — нет, ну тогда этот весь Европейский Союз также кончится в этот миг. В любом случае это действительно есть работа службы иностранных дел, дабы добиться, чтобы нас пригласили. Да, туда надо напрашиваться — нас не пригласили, ОК, мы звоним Макрону и говорим: «Как это так, мы тоже хотим там быть!»

«Все решения администрации Трампа и также все события бесят Европу и, конечно, также Латвию, - рассуждает Данс Титавс, - но эти вопросы никоим образом не относятся именно к Латвии... Трампу в один миг придется думать, что же эта за Балтия такая есть: когда у него спрашивают, не станет ли он также Балтию не защищать, ему приходится думать... «а, да, правильно, государство НАТО, тогда мы его защищаем» - у него была секундная заминка. Скажем так, Трамп о Латвии определенно не думает. Но надо думать нам самим».

Между тем, по мнению Д. Титавса, сегодняшняя власть в стране попросту раздала заново ту же самую колоду карт, «и они попросту стагнируют». «Так же как во времена СССР Брежнев удерживался многие годы на должности...»

#дональд трамп
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    12-го марта

    Не только не думает,а скорей всего даже не знает.Да и по хорошему рабовладелец не обязан знать имена всех своих рабов.

    4
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