Netflix выпустит экранизацию «Куджо» Стивена Кинга про адского сенбернара

Стрим-сервис Netflix приобрёл права на показ хоррора «Куджо» — новой киноадаптации романа Стивена Кинга. Об этом сообщает Deadline.

Книга-первоисточник вышла в 1981 году и рассказывала про добродушного сенбернара, которого укусила бешеная летучая мышь. Собака превращается в кровожадного монстра, оставляя за собой десятки трупов. Мать и хозяйка Куджо пытается уберечь своего ребёнка от угрожающих лап твари.

В 1983 году по мотивам «Куджо» был снят фильм режиссёром Льюисом Тигом. У новой версии пока нет постановщиков, сценаристов, актёрского состава и предположительной даты релиза.

В феврале в российских кинотеатрах вышла «Обезьяна» по мотивам рассказа Кинга. Осенью этого года дебютирует экранизация «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом.