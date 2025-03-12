Как сделать сырники без творога — идея для вкусного домашнего завтрака в пост

Постящимся приходится отказываться от привычных завтраков. Но это не значит, что и про сырники придется забыть. По этому рецепту не нужны творог и яйца.

Возьмите 300 г тофу, 140 г банана, 50 г изюма, 3 ст. л. рисовой муки, 1 ст. л. сиропа топинамбура, 1 ст. л. лимонного сока, 2 г соли, 2 г ванильного экстракта и растительно масло.

Нарежьте тофу кубиками. Банан произвольно измельчите. Взбейте оба ингредиента в блендере и приправьте массу сиропом и соком. Затем добавьте 1 ст. л. муки и изюм (его рекомендуется предварительно замочить в теплой воде).

Оставшуюся муку насыпьте на доску или рабочую поверхность. Сформируйте сырники, обваляйте каждый в муке. Обжарьте на среднем огне с добавлением масла — примерно по 5 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Подавать «тофники» можно с ягодами, медом и любыми сиропами.