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«Заставить Россию согласиться на прекращение огня можно только силой» - латвийский эксперт 5

Политика
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
«Заставить Россию согласиться на прекращение огня можно только силой» - латвийский эксперт

Пока нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в прекращении войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, добавляя, что итоги переговоров между США и Украиной уже можно приветствовать, поскольку отношения между двумя странами нормализовались, передает TV3.

«Детали еще будут обсуждаться. Но очень позитивным моментом является то, что США возобновляют как военную помощь, так и обмен разведданными с Украиной. И сейчас я думаю, что это очень правильное решение. Второе – посмотрим, какова будет реакция России. Потому что, как вчера многие, включая меня, заявили, что теперь мяч на стороне России. Действительно ли Россия заинтересована в мирном договоре? Все заявления, которые я сейчас слышу от российских официальных лиц, не указывают на это», — говорит Ринкевич.

Президент считает, что пока преждевременно судить о том, смогут ли достижения в переговорах между Украиной и США приблизить окончание боевых действий.

В свою очередь, по мнению эксперта по международным делам Сандиса Шрадерса, переговоры все же могут стать поворотным моментом в дальнейшем развитии событий.

«Встреча изменила мирный процесс и динамику в целом, поскольку США выступили со многими важными предложениями, которые оказались приемлемыми для Украины. Эти предложения были приняты Украиной и также представлены российской стороне. Администрация США получила представление о том, как Украина видит гарантии безопасности и прекращение боевых действий, которые могли бы привести к прочному миру. Разумеется, мы не знаем всех подробностей. США продолжат заниматься дипломатией. Мы будем вести переговоры с Россией, с Украиной, с европейскими партнерами», — отмечает Шрадерс.

Однако одной дипломатии не будет, прогнозирует эксперт, подчеркивая, что заставить Россию согласиться на прекращение огня можно только силой.

«В отношениях с Россией никакие соглашения не работают. Действует только военная сила. Я думаю, если Россия продолжит нарушать предложения, которые США и Украина сделали России, если Россия продолжит выдвигать нереалистичные требования, которые ни Америка, ни Европа, ни Украина не готовы принять ради заключения мира, то можно ожидать, что военная поддержка Украины со стороны США будет увеличиваться, поддержка Украины со стороны европейских стран будет увеличиваться, а сама Россия своими заявлениями загонит себя в тупик. Потому что в военной сфере мы можем ожидать, что у Украины будут средства для полного изгнания российских войск с украинской территории», — говорит Шрадерс.

Между тем президент Ринкевич напоминает, что позиция Латвии неизменна и ясна. Украина имеет право как выдвигать условия прекращения военных действий, так и требовать, чтобы мир был справедливым и прочным.

#война рф и украины #мнения
0
60

Комментарии (5)

  • A
    Anim
    12-го марта

    Каждый смерд теперь - эксперт! Он не сеет и не пашет...

    64
    0
  • lg
    lo gos
    12-го марта

    Условия соглашения будут такими, что от Украины мало что останется.

    68
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го марта

    Сразу вспомнил анекдот про украинский курятник и теракты. Применительно к Латвии это звучало бы: "Какая страна - такие и эксперты!".

    83
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го марта

    Конечоно только силой,а по сему срочно отправляйте Латвийскую армию в укрию,они то точно поставят "агрессора"на колени.

    93
    3
  • Д
    Дед
    12-го марта

    так уже попробовали три года, что то не получается.

    48
    0
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