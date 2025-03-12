Чаузи — кошки, которые обожают купаться

О происхождении, особенностях и уходе за этими крупными кошками рассказал заводчик питомника Глеб Рыбин.

Чаузи — гибридная порода, выведенная в США в 1990-х годах. Вдохновением для ее создания стали древнеегипетские фрески, на которых изображены напоминающие камышового кота животные. Американские фелинологи решили воссоздать их внешний вид, но с дружелюбным и ласковым характером.

Порода зарегистрирована в системе TICA в 1995 году. Чаузи делятся на поколения: F1 (один из родителей — камышовый кот), F2 (один из родителей — чаузи F1) и так далее. Коты первых трех поколений бесплодны, поэтому в разведении используют животных с четвертого поколения и старше.

Внешние черты

Чаузи — крупные кошки. Взрослые особи первого поколения весят от 9 до 14 кг. У них длинные лапы и кисточки на ушах.

У породы бывает три окраса: черный тикированный (дикий N25), черный (N) и редкий блэк гризли (N26) с серебристыми «прожилками».

Активность и игривость

Чаузи — активные, но уравновешенные. Они могут играть в течение часа, а затем отдыхать два часа. Они не бегают по дому круглые сутки. Этим кошкам нужно пространство для игр, в небольшой квартире им может быть тесно.

Эти кошки отлично ладят с другими животными, особенно с собаками, и подходят для семей с детьми. Если они младше 12 лет, то Глеб Рыбин советует выбирать чаузи от второго до четвертого поколения. Котята F1 могут играть с покусываниями и прыжками, что требует терпения от владельцев.

«Чаузи первого поколения лучше подходят тем, кто ведет активный образ жизни, не имеет маленьких детей и привык к взаимодействию с собаками, так как чаузи по темпераменту напоминают собак. Со второго поколения их можно заводить в семьи с детьми. Они отлично участвуют в играх и становятся надежными компаньонами для младшего поколения», — советует заводчик.

Особенности поведения

Чаузи обожают воду. Они могут играть с водой, залезать в раковину, мыть лапки в миске и даже купаться.

Также эти кошки нуждаются в постоянном контакте с человеком. Они любят быть рядом с владельцем, но не навязчивы. Чаузи известны своим интеллектом: легко учатся трюкам, приносят игрушки и даже открывают двери.

Питание

Чаузи рекомендуется кормить натуральной пищей: куриными шеями, субпродуктами, суточными цыплятами и нежирным мясом (говядина или кролик). «Из-за особенностей пищеварения чаузи не очень хорошо переваривают сухой корм», — говорит заводчик.

У чаузи нет породных заболеваний благодаря гетерозису (улучшение здоровья за счет гибридизации), отмечает заводчик. Средняя продолжительность жизни — от 15 до 20 лет.

Редкость породы

Чаузи — редкая порода из-за сложностей в разведении. «Гибриды до третьего поколения бесплодны, и полноценное разведение возможно только с четвертого поколения, когда кот становится фертильным», — говорит Глеб Рыбин.

Социализация играет ключевую роль. Котят F1 забирают от матери в три недели и выкармливают вручную, уделяя им по 3–4 часа ежедневно. Без правильной социализации чаузи могут вырасти замкнутыми.

Мифы и советы

Один из главных мифов, что чаузи — это дикие и неуправляемые животные. На самом деле, это ласковые и преданные кошки, но их характер зависит от социализации.

Глеб Рыбин советует тщательно выбирать питомник и заводчика. Важно обратить внимание на поведение котенка. Если он боится людей, это может быть признаком плохой социализации.