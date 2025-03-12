Внедрение программы «Школа 2030» не было полностью продумано - новый министр

Внедрение программы "Школа 2030" не было до конца продуманным, поэтому сейчас необходимо разобраться, как устранить недостатки, заявила новая министр образования и науки Даце Мелбарде в интервью программе "900 секунд" на TV3, пишет LETA.

Она подчеркнула, что предыдущий министр отрасли Анда Чакша оставила обширное поле для работы: начато множество реформ, которые нельзя оставлять незавершенными. По словам Мелбарде, их необходимо оценить и довести до конца, уделяя внимание важным аспектам, заложенным в реформах.

Министр также отметила важность понимания будущего системы финансирования школ. В прошлом году министерство предложило совершенно новую систему "Программа в школе", суть которой она сейчас "тщательно изучает".

"Основная концепция правильная, потому что впервые четко обозначено, сколько стоит качественное образование для каждого ребенка. Однако есть нюансы, которые еще предстоит обсудить", – заявила Мелбарде.

В то же время министр хочет разобраться, сделано ли все возможное для упорядочения школьной сети, поскольку большое количество малых школ удорожает новый финансовый механизм.

Третьим приоритетом Мелбарде назвала методическую работу в школах. "Нужно честно сказать, что при внедрении "Школа 2030" меры реализации не были до конца продуманы", – отметила министр. Она подчеркнула, что школам не хватает базовых вещей – методических материалов и учебников.

"Работая над реформами, нельзя забывать об основах. В этом третьем направлении я хочу, чтобы были устранены недостатки ранее реализованных реформ", – заключила Мелбарде.